Giuseppe Lasco, nella foto, Direttore Generale di Poste Italiane, ha delineato il percorso di crescita virtuoso del Gruppo durante l’Abruzzo Economy Summit. Un percorso che ha permesso di “triplicare il valore del nostro brand” e “triplicare il valore della capitalizzazione”, fondato su tre pilastri cardine: infrastruttura, persone e investimenti in tecnologia. Il Gruppo, che ha triplicato il valore del proprio brand e la sua capitalizzazione, si basa su tre elementi cardine: infrastruttura, persone e investimenti in tecnologia, con l’obiettivo di “essere azienda di sistema paese”.

Infrastrutture: un unicum in Europa

“La nostra infrastruttura, quindi la rete degli uffici postali e la rete logistica” rappresenta il primo asset. L’Italia vanta “14 mila uffici postali, è un unicum a livello europeo avere una rete finanziaria così capillare”. Lasco ha sottolineato l’impegno preso cinque anni fa: “facevamo una promessa, quella di non chiudere nessun ufficio postale nei piccoli centri, sotto i 5 mila abitanti, e l’Abruzzo è stata destinataria di questa scelta in maniera molto rilevante, per riportare centralità nelle piccole aree, quindi riportare pedonabilità all’interno degli uffici postali”. Questa iniziativa dimostra che “investire nelle piccole aree è possibile, fare sistema paese e fare business”. Per la logistica, Lasco ha ribadito: “abbiamo investito tantissimo in questi anni, abbiamo circa 1.600 centri operativi di logistica, abbiamo costruito in questi anni 5 grandi hub logistici, di cui 2 sono i più grandi in Europa”.

Le persone: un “esercito” in continua formazione

Le persone sono il secondo pilastro, con “120 mila più un indotto indiretto di 40 mila, quindi un esercito di persone su cui noi investiamo tantissimo”. L’attenzione è rivolta alla trasformazione delle competenze. “Stiamo facendo tanta formazione, anche perché il futuro è quello che tante grandi aziende da qui ai prossimi 5-10 anni dovranno modificare le skills professionali dei propri collaboratori, dei propri dipendenti perché sta cambiando il sistema professionale. Modificare nel senso che ci dovranno essere nuove professionalità nel mondo dell’intelligenza artificiale, della cyber, sull’energia e quindi le aziende dovranno investire sulla formazione per questa traslazione professionale”. Poste Italiane sta agendo concretamente con una “corporate university già da qualche anno molto operativa” che eroga “circa 4 milioni di ore formazione l’anno, quindi un piano rilevante”. Le diverse linee di business offrono ai dipendenti la possibilità di “cambiare attività nella stessa azienda nel corso della sua vita professionale. Questo è un vantaggio competitivo e attrattivo”.

Tecnologia: il cuore degli investimenti

Il terzo e ultimo elemento sono “gli investimenti che abbiamo fatto sull’infrastruttura tecnologica che è fondamentale per un’azienda come la nostra”. Il 70% degli investimenti è destinato alla tecnologia, sia per la logistica che per gli uffici postali. Lasco ha evidenziato il ruolo di leader dell’azienda: “Siamo il primo provider del Paese, abbiamo erogato 27 milioni di speed, siamo il primo operatore di emissioni di carte pagando con 30 milioni di carte. Quindi gli investimenti sull’infrastruttura tecnologica sono fondamentali, necessari e vitali”. In conclusione, Lasco ha sintetizzato che “questi sono i tre elementi sicuramente che reggono il percorso positivo di Poste Italiane”.