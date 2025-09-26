“Complimenti alle Autorità, che con questa operazione (Gotha 2, ndr) assestano un colpo forte alla pirateria nella quotidiana battaglia per la legalità nel nostro Paese.” Così commenta Luigi De Siervo, nella foto, Amministratore Delegato della Lega Calcio Serie A, l’esito della recente operazione. “Abbiamo imparato sulla pelle delle persone oneste che tutti gli imprenditori e i lavoratori del mondo dello sport, del cinema e della televisione subiscono, tutti i giorni, danni consistenti a causa dello streaming illegale.” La pirateria, prosegue De Siervo, non solo impoverisce il sistema calcistico ma mette anche a rischio la sicurezza degli utenti e finanzia “circuiti criminali”.

Milioni di profitti e quasi un milione di utenti a rischio

L’operazione Gotha 2 è considerata una delle più importanti mai realizzate in Italia contro lo streaming illegale. Ha colpito il vertice di questo mercato, svelando un fenomeno di dimensioni enormi: quasi un milione di utenti e profitti per svariati milioni al mese. “Questo dà la dimensione del fenomeno e dimostra che tutti ora possono essere intercettati e perseguiti per risarcire il danno creato,” ha spiegato De Siervo.

Finita l’epoca dell’impunità per i fruitori

Il monito dell’Amministratore Delegato della Lega Serie A è diretto a chi usufruisce di questi servizi. “I fruitori di siti o piattaforme pirata devono sapere che è finita l’epoca dell’impunità, saranno chiamati a rispondere delle proprie azioni e nessuno di loro resterà più spettatore anonimo.” L’obiettivo è chiaro: far sì che anche chi è dall’altra parte dello schermo comprenda le conseguenze legali delle proprie azioni.