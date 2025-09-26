I pagamenti digitali sono ormai una realtà consolidata in Italia, ma l’approccio e le abitudini cambiano in base all’età. È quanto emerge da una recente indagine condotta dalla Banca Centrale Europea in collaborazione con diverse organizzazioni di consumatori, tra cui la nostra Altroconsumo. Se quasi la totalità degli adulti (oltre il 93%) ha effettuato un pagamento digitale nell’ultimo anno, anche i giovani non sono da meno, con quasi otto adolescenti su dieci (79%) che hanno fatto la stessa cosa.

I giovani si affidano principalmente a strumenti semplici e immediati, come le carte prepagate (50%) e le app di pagamento (32%), mentre gli adulti mostrano un ventaglio di metodi più ampio, riflettendo una maggiore varietà di esigenze. Un dato interessante riguarda la soddisfazione: sia i ragazzi che gli adulti mostrano un’alta soddisfazione per wallet e app di pagamento. Tra i nomi più noti spiccano PayPal, Postepay, Google Pay e Apple Pay.

Le difficoltà e il tema della sicurezza

Nonostante l’entusiasmo, i giovani incontrano più spesso problemi pratici. Il 79% degli adolescenti intervistati ha avuto almeno una difficoltà, la più comune delle quali è la mancanza di fondi sul conto o sulla carta. Un dato che, a livello aggregato tra i dieci Paesi esaminati, vede il 20% dei teenager alle prese con questo problema, contro il 15% degli adulti.

La sicurezza rimane una preoccupazione diffusa per tutti, anche se con approcci diversi. I più grandi tendono a essere più cauti nella gestione dei dati personali, mentre i giovani appaiono più disinvolti. Tuttavia, solo meno della metà degli adolescenti legge attentamente le informative sulla privacy, un dato che solleva qualche interrogativo sulla loro attenzione a questi aspetti cruciali.

L’euro digitale, un progetto ancora poco conosciuto

Su un altro fronte, l’indagine ha cercato di capire il livello di consapevolezza dei cittadini sull’euro digitale. I risultati sono chiari: la conoscenza del progetto della BCE, che mira a creare una versione elettronica sicura e garantita della moneta unica, è ancora molto bassa. Quasi sei adolescenti su dieci (57%) e un dato simile tra gli adulti (56%) non ne hanno mai sentito parlare.

La fiducia, sottolinea la ricerca, sarà un elemento chiave per il successo dell’euro digitale. Per questo sarà fondamentale “fornire strumenti chiari e trasparenti per guadagnare la fiducia dei cittadini” e lanciare una “campagna informativa diffusa, semplice e veritiera”.

Gli italiani, conclude l’indagine, hanno aspettative chiare da un nuovo metodo di pagamento: facilità d’uso, sicurezza, massima accettazione online e offline, costi bassi e rispetto della privacy. È evidente che l’esperienza con i pagamenti digitali ha innalzato l’asticella delle aspettative, rendendo i consumatori più esigenti e consapevoli.