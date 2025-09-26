Venerdì potrebbe esserci qualche disagio per chi viaggia in aereo a causa di uno sciopero di 24 ore indetto dalla Cub Trasporti. Tuttavia, sono garantite le fasce orarie previste dalla legge, cioè dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, oltre ai voli considerati essenziali secondo l’elenco fornito dall’Enac.

La protesta coinvolge anche tutto il personale navigante e di terra della compagnia aerea Volotea, che aderisce allo sciopero proclamato dalla Uiltrasporti, così come i piloti e gli assistenti di volo della Wizz Air, che hanno aderito allo sciopero indetto dalla Fil Cgil.

Lo sciopero della Cub si inserisce nel contesto di mobilitazioni tese a sostenere il popolo palestinese, oltre che a difendere i salari e chiedere condizioni di lavoro più favorevoli.

La stessa sigla sindacale ha organizzato un presidio alle 10 all’aeroporto di Malpensa, davanti alla porta 1 degli arrivi al Terminal 1, con l’intenzione di procedere poi in corteo verso Cargo City, dove si terrà un’assemblea permanente accompagnata da un blocco totale dei varchi delle merci.

Parallelamente, per solidarietà verso la causa palestinese, il sindacato Usb ha proclamato da oggi uno stato di agitazione permanente con l’occupazione di cento piazze dedicate a Gaza. L’Usb ha dichiarato l’intenzione di istituire accampamenti stabili nelle principali città, trasformando le piazze in presidi permanenti. A Roma la Piazza dei Cinquecento diventerà un punto di riferimento fisso per questa iniziativa.

Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha risposto duramente alla mobilitazione:

“È una scelta irresponsabile. Non consentiremo che queste iniziative blocchino il Paese e lo conducano al caos.”

Per quanto riguarda lo sciopero indetto alla Volotea, la Uiltrasporti spiega che questa mobilitazione nasce dopo anni di mancato riconoscimento dei diritti dei lavoratori e della rappresentanza sindacale accumulata nel tempo.

Il sindacato denuncia che la compagnia continua a rifiutare l’apertura di un tavolo di negoziazione per arrivare a un regolare contratto collettivo di lavoro, imponendo unilateralmente condizioni economiche e organizzative che hanno causato una forte contrazione salariale e un peggioramento significativo della qualità della vita del personale.

Nel corso della giornata sono previsti anche presidi presso gli aeroporti di Napoli e Palermo.

Motivi contrattuali simili sono alla base dello sciopero indetto alla Wizz Air. La Filt Cgil fa presente come tra le ragioni vi sia la revisione delle condizioni economiche imposte ai dipendenti senza alcuna preventiva consultazione o accordo con le organizzazioni sindacali.

Inoltre, il sindacato ha ricordato la mancata risoluzione di criticità gravi riguardanti la tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici della compagnia.