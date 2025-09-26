I risultati del Global Fine Wine Challenge 2025, la competizione enologica “invitation-only” del Nuovo Mondo, confermano il dominio dell’emisfero australe. Australia, Nuova Zelanda e Sud Africa hanno conquistato il podio, dimostrando una qualità superiore che si impone sulla scena internazionale. L’Italia, essendo un paese del “Vecchio Mondo”, non partecipa a questa competizione esclusiva, ma il suo ruolo di grande produttore rimane indiscusso.

L’Australia pigliatutto

L’Australia, con le sue nomination a cura del critico Huon Hooke, ha dominato la scena con un risultato impressionante: ben 8 Trofei, 8 Runner-up Double Gold, 14 Double Gold e 20 Medaglie d’Oro. Il premio più ambito, il Wine of Show, è andato al Ten Minutes by Tractor McCutcheon Pinot Noir 2022, che ha anche vinto il premio come Miglior Vino Rosso dello Show. Tra gli altri vini premiati spiccano il Brown Brothers Patricia Brut Sparkling Pinot Noir Chardonnay 2018 e il Yalumba The Caley Cabernet Sauvignon Shiraz 2019.

Nuova Zelanda e Sud Africa a podio

Anche Nuova Zelanda e Sud Africa hanno ottenuto risultati eccellenti. La Nuova Zelanda, guidata dalle selezioni di Jane Skilton MW, ha brillato in particolare con i vini bianchi, conquistando 5 Trofei, inclusi il White Wine of Show con il Greystone Organic Riesling 2024. Il Sud Africa, sotto la supervisione di Michael Fridjhon, si conferma una realtà entusiasmante con 5 Trofei e una notevole performance, premiando etichette come Tokara Main Directors Reserve White Sauvignon Blanc Semillon 2022 e Delaire Graff Estate Reserve Cabernet Sauvignon 2021.

La rigorosa selezione del GFWC

A differenza di altre competizioni, il Global Fine Wine Challenge seleziona i vini “su invito”, come una sorta di Olimpiade del vino. I vini sono scelti da critici di fama internazionale come Christopher Waters (Canada), Michael Fridjhon (Sud Africa), Huon Hooke (Australia) e Jane Skilton MW (Nuova Zelanda), con un limite massimo di 120 etichette per nazione. La giuria, composta da questi esperti, ha giudicato alla cieca 520 campioni in quattro giorni a Sydney. Un processo che, come dichiarato, garantisce la massima serietà e rigore, testando il meglio del meglio del panorama vinicolo del Nuovo Mondo.