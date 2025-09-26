Lattice Semiconductor, (Matt Dobrodziej, nella foto, Vicepresidente corporate segmento sviluppo marketing e business) azienda leader nelle soluzioni programmabili a bassa potenza, si prepara a presentare le proprie innovazioni alla conferenza FPGA Horizons di Londra. L’evento, dedicato agli specialisti del settore, si terrà il 7 ottobre 2025 al Pullman London St Pancras.
L’impegno di Lattice si focalizzerà sulle sue soluzioni FPGA a bassa potenza, ritenute cruciali per l’avanzamento dell’intelligenza artificiale (AI) sull’Edge.
Un puzzle di potenza e innovazione
Nel corso della giornata, l’azienda proporrà una demo showcase dedicata all’Edge AI. Il momento clou sarà il Tech Talk intitolato “Solving Your Power Puzzle: Lattice FPGAs’ Path to Uncompromised Low Power”, in programma dalle 11:00 alle 11:30.
L’azienda intende mostrare come i suoi FPGA stiano risolvendo l’enigma della potenza, offrendo soluzioni a basso consumo senza compromessi sulle prestazioni. L’evento rappresenta una vetrina importante per l’innovazione tecnologica che Lattice sta portando nel settore.