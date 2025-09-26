Le manifestazioni che recentemente hanno animato le piazze mettono in evidenza una frattura netta tra le nuove richieste provenienti dalla società e l’approccio tradizionale dei partiti politici.

Il giorno successivo alla manifestazione in favore di Gaza, il dibattito pubblico cittadino ha ricalcato schemi consolidati e stereotipi che rischiano di distogliere l’attenzione dal reale significato di quanto accaduto. È probabile, infatti, che la maggior parte dei giovani scesi in piazza, soprattutto chi vi ha partecipato per la prima volta, fatichi a interpretare questi ragionamenti e si senta estranea alla rappresentazione che ne viene proposta.

Tra tutti, l’analisi più lucida è stata offerta dal questore Antonio Sbordone, che ha definito la manifestazione come un evento popolare e pacifico, con la presenza di alcune frange violente isolate. Il questore ha saputo gestire l’ordine pubblico con intelligenza e prudenza, evitando conseguenze più gravi.

Le manifestazioni per Gaza e i vecchi schemi di destra e sinistra

Durante la protesta, si è verificata l’occupazione di alcune arterie stradali come la tangenziale e l’autostrada, con momenti di tensione in via Stalingrado dove si sono registrati scontri con le forze dell’ordine e alcuni arresti. Tuttavia, osservando la situazione nel suo complesso, l’immagine che emerge è quella di una folla pacifica che ha marciato per chiedere una cessazione delle atrocità a Gaza.

Questa volta, i vecchi tic e gli schemi ideologici si sono palesati soprattutto nell’area di destra, ma prima di analizzare questo aspetto è necessario prendere in considerazione anche la sinistra. Qui i consueti automatismi prevedono che chi sosteneva Gaza potesse trovarsi a condividere slogan fuori contesto, oltre a camminare insieme a soggetti che in passato hanno minimizzato le violenze di Milano, deriso le tragedie del 7 ottobre e mostrato indifferenza verso le vittime civili in Ucraina, una questione evidentemente più complessa.

Questi atteggiamenti rispecchiano tuttavia una nicchia minoritaria, seppur a volte nutrita, che non deve distogliere dall’essenzialità della presenza in piazza. Quel luogo, infatti, rappresentava il posto giusto dove manifestare. Essere presenti era non solo legittimo, ma doveroso, considerando che da tempo lo scenario è profondamente cambiato.

Ci troviamo ora di fronte a una tragedia che coinvolge civili innocenti, un evento che rischia di allontanare il governo di Israele dalla memoria storica stessa. Qui emergono nuovamente vecchi pregiudizi di destra, presenti nella nostra città e altrove.

Le critiche del centrodestra al questore Sbordone

Gli esponenti di Fratelli d’Italia hanno contestato il questore Sbordone, accusandolo di avere pronunciato affermazioni gravi solo per aver parlato di una manifestazione pacifica. Hanno riaffermato un vecchio schema, invocando una presunta maggioranza silenziosa che «dovrà affrontare le conseguenze della manifestazione» e che «era bloccata in tangenziale o in autostrada» a causa delle proteste. È importante sottolineare che, pur ritenendo sbagliata la modalità della protesta, come ha spiegato lo stesso questore, essa era stata autorizzata come il male minore.

Il contesto però è mutato, e questo non è un fenomeno recente. Se in passato un simile ragionamento poteva risultare valido in occasioni di manifestazioni improvvisate e dal significato poco chiaro, ora non può più reggere. La protesta infatti riguarda lo sterminio di un’intera popolazione, un fatto che non può essere frainteso: chi si trovava in fila in tangenziale non poteva non cogliere la gravità della situazione, e nessuno sarebbe stato in grado di spiegarglielo meglio. I giovani partecipanti alla loro prima manifestazione, al ritorno a casa, hanno posto tutti la stessa domanda.

Una generazione in piazza

Ci si potrebbe chiedere se questa esperienza cambierà qualcosa. La risposta probabilmente è negativa: difficilmente qualcosa muterà. Tuttavia, si sarebbe potuto dire loro: «Avete fatto la vostra parte». Questo punto, temo, sia sfuggito ai rappresentanti di Fratelli d’Italia, che si sono posizionati come guardiani di riserva, dimenticando che le autorità preposte hanno invece svolto in modo egregio il loro dovere, non solo nella gestione della sicurezza pubblica.