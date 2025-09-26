Dal prossimo 30 settembre, l’Inps darà inizio alla seconda fase della sperimentazione della Riforma della disabilità, che proseguirà fino al 31 dicembre 2026. Questo percorso coinvolgerà le province di Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo e Vicenza, oltre alla Regione autonoma Valle d’Aosta e alla Provincia autonoma di Trento, come comunicato dall’Istituto in una nota ufficiale.

Per quanto riguarda la Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Trento, l’Inps precisa che non sarà coinvolto direttamente nella gestione delle procedure di accertamento della condizione di disabilità.

A partire da martedì 30 settembre, nelle nove province individuate, l’avvio della procedura per l’accertamento della disabilità dovrà necessariamente avvenire tramite trasmissione telematica all’Inps del nuovo “certificato medico introduttivo”, inviato dai medici certificatori. L’Istituto ha chiarito che i medici già abilitati potranno continuare a usare i propri profili per caricare i certificati relativi ai residenti o domiciliati nei territori coinvolti nella sperimentazione a partire da quella data. I medici che si registrano per la prima volta dovranno invece ottenere una specifica abilitazione ai servizi online prima di poter inviare i certificati.

Dopo l’invio telematico del certificato medico introduttivo, gli interessati avranno l’opportunità di comunicare i propri dati socioeconomici direttamente all’Inps accedendo con un’identità digitale (SPID di livello almeno 2, CIE 3.0, CNS o tramite eIDAS). In alternativa, potranno rivolgersi ai servizi degli Istituti di Patronato o alle Associazioni di categoria. Questa procedura permette di accelerare le erogazioni delle prestazioni economiche nel caso vengano riconosciute successivamente alla valutazione di base.

La convocazione per la visita medica sarà inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento e i dettagli potranno essere consultati direttamente sul “Portale della Disabilità”. L’assenza ingiustificata alla visita sarà considerata come rinuncia alla valutazione di base, ma è comunque possibile richiedere una nuova convocazione in caso di impedimenti.