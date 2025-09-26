Sarà il Premio Nobel per la Fisica Gerardus ‘t Hooft a inaugurare i lavori del Digital Innovation Forum – ComoLake 2025, l’evento internazionale dedicato all’innovazione digitale che si svolgerà dal 14 al 17 ottobre presso Villa Erba a Cernobbio. La manifestazione, promossa dalla Fondazione Innovazione Digitale Ets e organizzata da Micromegas Comunicazione, vedrà la partecipazione di leader provenienti da oltre 15 nazioni, con il fine di confrontarsi su temi come intelligenza artificiale, calcolo quantistico, sanità digitale, mobilità sostenibile, reti e infrastrutture, energia, fintech e pubblica amministrazione.

Tra gli ospiti già confermati figurano personalità di spicco come Thibault Damour, Gian Francesco Giudice del CERN, Luciano Maiani, Mariafelice De Laurentis e Marc Mézard. Il programma del forum comprende sei sessioni plenarie, quindici sessioni di approfondimento tematico e una giornata interamente dedicata a ottanta startup innovative. Inoltre, il 16 ottobre saranno assegnati i ComoLake Awards, riconoscimenti destinati ai progetti più significativi nel campo della trasformazione digitale.

Sul palco si alterneranno ministri, rappresentanti di agenzie governative e organismi sovranazionali, oltre a CEO e imprenditori del settore tecnologico. L’obiettivo è creare un avamposto di dialogo ampio e inclusivo sulle politiche e sulle strategie necessarie a guidare la transizione digitale in Europa. Gli interventi verranno trasmessi anche sul nuovo Digital Innovation Channel, che offrirà dirette streaming e contenuti fruibili on demand.