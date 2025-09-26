Per quasi la metà degli italiani (47,8%), il lavoro ha perso importanza o non è stato mai considerato una priorità. Tale percezione cresce tra i giovani: nella fascia di età tra i 18 e i 44 anni la percentuale raggiunge il 54,1%, mentre tra gli over 66 anni il 66,3% rimane fedele al modello tradizionale del lavoro come valore centrale.

Questi dati emergono dall’indagine intitolata “Engagement e produttività. Più produttività attraverso la leva della motivazione e del coinvolgimento sul posto di lavoro”, condotta dal Censis su commissione di Philip Morris Italia.

L’età mostra un impatto significativo sulla motivazione professionale: i lavoratori più anziani risultano decisamente più coinvolti rispetto ai più giovani. Complessivamente, il 79,3% degli occupati si dichiara molto o abbastanza motivato, con il 37,5% degli over 55 emotivamente molto coinvolto, dato che riflette la loro visione del lavoro quale elemento identitario fondamentale.

Viceversa, tra i giovani dai 18 ai 44 anni la motivazione professionale è meno diffusa, con solo il 24,3% che si dichiara molto interessato al proprio impiego.

Per quanto riguarda i miglioramenti richiesti sul posto di lavoro, il 54% degli occupati aspira a una retribuzione più competitiva. Circa quattro su dieci esprimono il desiderio di maggior benessere e condizioni lavorative più favorevoli, mentre il 32% punta a beneficiare di vantaggi aziendali. Infine, oltre un quarto (26,9%) richiede una maggiore flessibilità negli orari, inclusa la possibilità di lavorare in smart working.