Il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza relativo al Giro dell’Emilia si riunirà martedì prossimo, con la partecipazione degli organizzatori, del Comune e delle autorità competenti per la sicurezza. L’attenzione è massima vista la delicatezza della situazione.

La storica gara ciclistica con arrivo a San Luca, prevista per il 4 ottobre, è stata travolta dalle polemiche, analogamente a quanto era accaduto in precedenza durante la Vuelta in Spagna e al Tour de France. Le proteste internazionali prendono di mira la partecipazione della squadra Premier Tech, fondata dal magnate israelo-canadese Sylvan Adams, vicino all’ex primo ministro Benjamin Netanyahu. Adams ha definito il team come «un’iniziativa pubblicitaria globale per avvicinare le persone alla causa israeliana», descrivendo il conflitto in corso nella Striscia di Gaza come una battaglia «tra il bene e il male, tra civiltà e barbarie».

La squadra ha già subito pressioni in Spagna, dovendo rinunciare all’uso della bandiera e del nome “Israele” per mitigare le proteste.

Le proteste e la richiesta di boicottaggio a Bologna

I collettivi locali hanno annunciato l’intenzione di contestare la presenza del team nel caso partecipi alla gara. Tra questi, i Municipi sociali, un coordinamento di realtà associative come Labàs e Tpo, hanno lanciato un appello chiedendo di bloccare il passaggio della squadra e di opporsi a quello che definiscono un tentativo di sportwashing.

In una nota, hanno scritto: «A Bologna la squadra israeliana non passerà. Invitiamo la città a rifiutare il loro transito, portando una forte mobilitazione con bandiere palestinesi lungo le strade».

Sulla scia di queste dichiarazioni, il Comune di Bologna ha chiesto ufficialmente agli organizzatori di escludere la Premier Tech dalla gara. La richiesta ha provocato dure reazioni da parte delle forze di centrodestra, che hanno denunciato «una pericolosa deriva antisemita».

Posizione della società e sviluppi in corso

Contattata in merito, la società Premier Tech ha dichiarato di essere «in dialogo con gli organizzatori del Giro dell’Emilia per discutere la possibile partecipazione».

La situazione rimane quindi fluida, con tutte le parti coinvolte che valutano gli sviluppi di una vicenda che riflette l’intreccio tra sport e tensioni geopolitiche globali.

Il caso Premier Tech mette in luce la complessità del ruolo che le competizioni sportive internazionali rivestono come palcoscenico di questioni politiche sensibili, richiedendo un attento equilibrio tra valori sportivi, libertà di espressione e rispetto delle diverse sensibilità.

«Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulla squadra», ha dichiarato un dirigente del team. «Ho parlato con loro, spiegando la situazione, ed è chiaro che ci troviamo in difficoltà», ha riferito Adriano Amici di Gs Emilia, storico organizzatore dell’evento, al termine di una giornata intensa tra riunioni, telefonate e contatti.

Mercoledì mattina, Amici ha avuto un incontro presso la Questura. «La cosa più importante è che la corsa resta confermata, ma è fondamentale evitare qualsiasi rischio per i corridori».

I rappresentanti della società israeliana si trovano attualmente in Ruanda, dove si stanno svolgendo fino a domenica i mondiali di ciclismo su strada. Nel corso della giornata, Amici ha mantenuto contatti con i direttori della squadra, che dovrebbe schierare sette corridori in Emilia.

Gli organizzatori non hanno il potere di escludere un team di alto livello, che ha il diritto di partecipare a gare ProSeries come il Giro che partirà da Mirandola. Amici ha anche contattato l’Unione Ciclistica Internazionale (Uci), la federazione mondiale che sta monitorando la situazione.

«È necessario trovare una soluzione che non danneggi noi, che non possiamo affrontare penali, né la squadra, che perderebbe punti a causa della mancata partecipazione — ha spiegato Amati —. La situazione è complessa sia per questioni ambientali, sia perché l’arrivo della tappa è a San Luca, su una strada stretta e difficile da controllare». Un ulteriore elemento di pressione potrebbe derivare dalla decisione della Uefa, che la prossima settimana dovrebbe escludere Israele dalle competizioni calcistiche. Ciò potrebbe spingere anche il mondo del ciclismo a prendere provvedimenti. Nei prossimi giorni si vedrà.

Nel frattempo, è intervenuta nuovamente l’assessora allo sport del Comune di Bologna, Roberta Li Calzi. «Non si tratta di una posizione nei confronti degli atleti, ma come giunta abbiamo deciso di chiedere all’organizzatore di escludere questa squadra, strettamente legata al governo di Israele, un esecutivo che si rende responsabile di crimini inaccettabili».

Per questo motivo, ha aggiunto l’assessora, «non si può rimanere in silenzio, perché i valori dello sport sono assolutamente incompatibili con tali azioni». Li Calzi ha inoltre sottolineato che «il Comune è impegnato per assicurare la migliore organizzazione possibile per la città, mentre per la sicurezza e l’ordine pubblico è competente la Prefettura».

In merito a un possibile ritiro volontario della squadra, l’assessora ha osservato che «è difficile prevedere una decisione che spetta unicamente a loro».

Sulla questione è intervenuto anche Mauro Berruto, ex allenatore della nazionale italiana di pallavolo e membro della segreteria nazionale del Partito Democratico. «La Premier Tech rappresenta un caso emblematico: quella squadra è stata fondata con l’intento di rappresentare il proprio Paese e veicolare attraverso lo sport la causa israeliana, nonostante chi affermi che sport e politica debbano restare separati», ha detto. «Sono sorpreso dalla meraviglia degli organizzatori. Il Comune ha fatto bene a prendere posizione, e desidero ringraziarlo personalmente».