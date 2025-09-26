A Potenza è stato inaugurato il Policura Hospital, un nuovo polo sanitario che unisce competenze mediche all’avanguardia e innovazione tecnologica. La clinica, controllata da Gpi S.p.A. (nella foto, l’a. d. Fausto Manzana) tramite la società Cliniche della Basilicata S.r.l., mira ad ampliare l’offerta sanitaria per la Basilicata e le regioni vicine, con l’obiettivo di migliorare i servizi e ridurre le liste d’attesa. Questo progetto si aggiunge ai due poliambulatori già esistenti a Trento e Rovereto.

Tecnologia al servizio della salute

L’essenza del Policura Hospital risiede nella sua forte componente digitale e tecnologica. La struttura, che si estende su 10.000 mq e dispone di 80 posti letto, punta a offrire percorsi clinici personalizzati, dalla diagnosi al trattamento. Per raggiungere questo obiettivo, la clinica è dotata di apparecchiature diagnostiche ad alta risoluzione, come una risonanza magnetica da 1,5 Tesla, e sale operatorie con sistemi integrati per garantire la massima sicurezza e precisione degli interventi.

Come spiegato da Matteo Santoro, Direttore Generale di Gpi, “Per Gpi, Policura Hospital è un’opportunità unica di applicare direttamente le nostre tecnologie nei processi clinici. Le soluzioni digitali del Gruppo, sempre più potenziate con l’AI, saranno parte integrante del flusso operativo della clinica a supporto di medici, infermieri e personale amministrativo nelle loro attività quotidiane. Un contesto che mette il Gruppo nelle condizioni di rafforzare il proprio ruolo di partner tecnologico per la trasformazione digitale del settore. Per il territorio lucano l’apertura di questa nuova clinica rappresenta una risposta concreta alle esigenze di salute della comunità”.

La gestione dei percorsi terapeutici sarà completamente digitalizzata attraverso l’uso di cartelle cliniche elettroniche, che ottimizzeranno la gestione delle cure e il processo decisionale dei medici. L’implementazione di sistemi di telemedicina permetterà inoltre il follow-up clinico e il monitoraggio dei pazienti a domicilio.

Impatto sul territorio

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di figure istituzionali come il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, a testimonianza dell’importanza del progetto per la comunità locale. L’integrazione con il Servizio Sanitario Regionale, il cui processo di accreditamento è in corso, è vista come un passo cruciale per ridurre la mobilità sanitaria e le liste d’attesa che spesso costringono i residenti a cercare cure fuori dalla regione.