Quasi 690 milioni di turisti hanno viaggiato nel mondo tra gennaio e giugno, registrando un aumento di circa 33 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e un +4% rispetto ai livelli pre-pandemici. Nonostante le crescenti guerre, le tensioni geopolitiche e le difficoltà economiche internazionali, il settore turistico continua a mostrare una forte vitalità e resilienza. Si prepara inoltre a celebrare la Giornata Mondiale del Turismo 2025, che le Nazioni Unite organizzano ogni 27 settembre, con l’auspicio che il turismo diventi sempre più un veicolo di pace, oltre a rappresentare una fonte fondamentale di sostegno per le economie locali, l’occupazione e i mezzi di sostentamento.

Quest’anno la celebrazione è incentrata sul profondo legame tra viaggi e sostenibilità, con il tema “Turismo e Trasformazione Sostenibile”.

Le cerimonie ufficiali si terranno in Malaysia, tuttavia sono previste iniziative in tutto il mondo. L’organizzazione mondiale delle Nazioni Unite dedicata al turismo, UN Tourism, invita tutti a condividere sui social le proprie immagini delle celebrazioni utilizzando gli hashtag #WTD2025 e #WorldTourismDay2025.

La sostenibilità al centro delle politiche turistiche

La ministra del Turismo Daniela Santanchè sottolinea l’importanza della sostenibilità come pilastro fondamentale del turismo globale e una priorità per il governo.

Daniela Santanchè ha dichiarato:

“È essenziale adottare una visione integrata e multidimensionale, che affronti la sostenibilità sotto i profili economico, sociale e ambientale. Solo così si possono gestire le sfide complesse che questo tema comporta. La sostenibilità non deve essere una semplice etichetta o una moda passeggera, ma un percorso da monitorare attentamente, sostenere e guidare attraverso politiche mirate a investimento e comunicazione.”

Questa riflessione evidenzia la necessità di un approccio sistemico che coinvolga vari settori e livelli istituzionali per promuovere un turismo davvero sostenibile, in grado di generare benefici duraturi per persone, comunità e ambiente.