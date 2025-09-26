Dopo l’upgrade del rating di Italia, molte istituzioni finanziarie hanno visto migliorare la loro valutazione creditizia. Questo miglioramento dovrebbe ora tradursi in un impegno condiviso a livello sistemico. È questo l’appello lanciato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che ha nuovamente sollecitato le banche e altri operatori finanziari a trasformare queste condizioni più vantaggiose in un contributo concreto a supporto delle famiglie e delle imprese, in sinergia con le misure che il governo sta preparando, a partire dalla prossima legge di bilancio.

Il ministro ha spiegato durante un collegamento video con un evento a Venezia:

“Diverse istituzioni finanziarie, soprattutto le banche, hanno beneficiato di un miglioramento del rating grazie all’innalzamento del rating del paese. La speranza è che queste istituzioni, che hanno tratto vantaggio da un’azione collettiva, partecipino a uno sforzo di sistema per migliorare le condizioni di accesso al credito e altri servizi per le imprese.”

Di fronte alla recente presa di posizione dell’Abi, che ha negato l’esistenza di “rendite di posizione” da parte degli istituti bancari, Giorgetti ha mantenuto una posizione netta.

Ha affermato:

“Non ho mai visto nessuno favorevole a pagare le tasse, che sono per definizione un sacrificio; tuttavia dobbiamo concedere il maggior sollievo possibile in base alla capacità di ognuno di sopportare questo onere.”

Il messaggio è preciso: ognuno deve contribuire secondo le proprie possibilità. Tuttavia, nel settore bancario permane una certa apprensione. Il segretario della Fabi, sindacato dei bancari, ha sottolineato che una tassa sugli extraprofitti imposta alle banche ricadrebbe inevitabilmente su clienti e lavoratori del settore.

Politicamente, la questione è delicata, con la maggioranza divisa: Forza Italia si oppone alla tassa sugli extraprofitti, mentre la Lega ne propone l’introduzione come copertura finanziaria per una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali. La proposta leghista prevede una rateizzazione fino a 120 rate in dieci anni e si trova attualmente all’esame del Senato, anche se sembra essere destinata a un ridimensionamento nella prossima manovra finanziaria.

Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha già segnalato la necessità di procedere con prudenza (“cum grano salis”), considerando che la copertura attesa non dovrebbe superare i 1,5-2 miliardi di euro. Si sta quindi valutando di introdurre limiti per escludere i contribuenti “furbetti” che si avvalgono della definizione agevolata ma pagano solo alcune rate per evitare azioni di recupero coattivo.

Tuttavia, il deputato della Lega Alberto Gusmeroli, promotore della proposta, ha chiarito che anche coloro che erano decaduti dalle precedenti rottamazioni potranno aderire alla nuova.

Per quanto riguarda la gestione dei conti pubblici, Giorgetti ha confermato l’impegno a ridurre al minimo la spesa improduttiva, in particolare gli interessi sul debito pubblico, che rappresentano una delle voci più onerose per l’erario. Questo intervento permetterebbe di creare margini per investimenti produttivi o per riduzioni fiscali.

Il ministro ha illustrato la strategia finora adottata:

“Migliorando la fiducia degli investitori nel nostro paese, sono migliorate anche le condizioni per finanziare il nostro ingente debito, generando risparmi sugli interessi da pagare.”

Attualmente a favorire questo scenario concorre anche la riduzione dello spread, ma Giorgetti ha aggiunto:

“Se oltre allo spread i tassi di interesse diminuiranno anche grazie all’intervento della Banca Centrale Europea, ne trarremo tutti ulteriore beneficio.”

Infine, il ministro ha risposto ad alcune critiche. Commentando l’interventismo relativo al golden power, ha precisato che questo deriva da una legge e che, se il Parlamento decidesse di modificarla, ne prenderà atto. Riguardo alla situazione di Mps, ha ribadito che si tratta di un’azione di successo, invitando a più prudenza nel passato quando alcune gestioni avevano compromesso l’istituto, creando costi a carico della collettività.

Il ministero dell’Economia, infine, conferma la prosecuzione della battaglia giuridica sulla cedolare secca per le imprese, prevedendo il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l’obiettivo di modificare il recente orientamento giurisprudenziale che riguarda tale materia, anche in considerazione degli impatti sul bilancio pubblico.