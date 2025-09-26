Generali (nella foto, l’a. d. Philippe Donnet) ha effettuato con successo la sua prima emissione di un prestito obbligazionario perpetuo “Restricted Tier 1” da 500 milioni di euro, riscuotendo un notevole interesse da parte degli investitori istituzionali. La domanda ha superato i 4,6 miliardi di euro, dimostrando la fiducia del mercato nel Gruppo e nella sua solida posizione finanziaria. L’operazione, destinata a investitori istituzionali, ha visto una forte partecipazione internazionale, con circa il 91% degli ordini allocati provenienti dall’estero.

Generali, emissione record per il nuovo bond perpetuo

L’operazione, che si è conclusa con il collocamento di un bond perpetuo Restricted Tier 1, ha permesso di raccogliere 500 milioni di euro. L’elevata domanda ha superato di oltre 9 volte l’offerta, con ordini che hanno toccato i 4,6 miliardi di euro. L’interesse si è concentrato soprattutto su investitori internazionali, in particolare da Regno Unito e Irlanda (46%), Francia (17%) e area Benelux (9%).

I dettagli tecnici e la cedola

Il bond, emesso da Assicurazioni Generali S.p.A. con rating atteso Baa3 di Moody’s e BBB+ di Fitch, ha una cedola fissa semestrale del 4,750% fino al 2 ottobre 2031. Successivamente, il tasso verrà resettato ogni cinque anni. Il prezzo di emissione è stato fissato al 100%. L’obbligazione ha una durata perpetua e il rimborso è a discrezione dell’emittente, in linea con le normative di Solvency II.

Le parole del CFO

Il Group CFO di Generali, Cristiano Borean, ha espresso grande soddisfazione per l’operazione: “Siamo molto soddisfatti del successo della nostra prima emissione di obbligazioni Restricted Tier 1, che conferma ancora una volta la solida posizione finanziaria del Gruppo e la fiducia della comunità degli investitori istituzionali nel nostro piano strategico ‘Lifetime Partner 27: Driving Excellence’. L’operazione – coerente con il nostro approccio proattivo alla gestione del profilo di scadenza del debito del Gruppo – è finalizzata a ottimizzare ulteriormente la nostra forte posizione patrimoniale. Il momento dell’emissione è stato particolarmente favorevole, anche grazie al recente upgrade del rating del Gruppo Generali da parte di Fitch a AA-, a seguito dell’innalzamento del rating sovrano dell’Italia a BBB+. Il rating AA- riflette il profilo aziendale molto solido di Generali, la robusta capitalizzazione, il basso livello di indebitamento e le solide performance”.