FOPE chiude il primo semestre del 2025 con risultati in forte crescita, confermando la sua solidità nel settore della gioielleria di alta gamma. Il Consiglio di Amministrazione dell’azienda orafa vicentina ha approvato la relazione finanziaria al 30 giugno 2025, che evidenzia un notevole incremento di ricavi e marginalità.

Boom di ricavi e utili

Il gruppo ha registrato un aumento del 45% dei ricavi, raggiungendo 43,0 milioni di euro rispetto ai 29,6 milioni del primo semestre 2024. Questa crescita non è dovuta solo all’incremento dei listini (pari a circa il 16% in risposta al rincaro dell’oro), ma anche all’aumento dei volumi di vendita in tutti i mercati chiave. In particolare, hanno contribuito alla performance i mercati europei, quello americano e l’Italia, oltre alle aree emergenti come il Sud-Est asiatico, la Corea del Sud e il Giappone, dove il gruppo sta investendo.

La marginalità ha visto un’accelerazione ancora più marcata. L’EBITDA è schizzato a 10,6 milioni di euro, segnando un +187% rispetto ai 3,7 milioni dell’anno precedente. Di conseguenza, l’EBITDA margin è salito al 24,6% dal 12,5% del 2024. Anche l’utile netto è più che triplicato, passando da 1,6 milioni a 5,6 milioni di euro.

La Posizione Finanziaria Netta rimane solida e cash positive per 3,2 milioni di euro, sostanzialmente invariata rispetto a fine 2024, mentre il Patrimonio Netto è cresciuto a 46,4 milioni di euro.

Parla l’AD: “Soddisfatti del risultato”

Diego Nardin, nella foto, Amministratore Delegato di FOPE, ha commentato con soddisfazione i dati semestrali. “Siamo soddisfatti del risultato raggiunto nel primo semestre che testimonia il consolidamento del posizionamento distintivo del nostro brand nel panorama del lusso internazionale. Tutti i mercati che vedono la nostra presenza hanno contribuito alla crescita dei volumi di vendita: i mercati del sud est asiatico e oriente – sui quali stiamo investendo – così come i mercati europei, americani e l’Italia. Anche il mercato statunitense, attore importante per la nostra crescita, non evidenzia segnali di preoccupazione nonostante l’applicazione dei nuovi dazi”.

L’AD ha anche sottolineato l’efficacia delle strategie di gestione interna. “Gli interventi di ottimizzazione eseguiti sui processi produttivi, tuttora in corso per incrementare la capacità produttiva, e le consolidate nuove condizioni operative, hanno garantito un’evasione degli ordini in linea con i tempi pianificati. I volumi di vendita incrementali e la marginalità primaria sulle vendite hanno generato un’incidenza positiva sui costi operativi di struttura e migliorato la marginalità che abbiamo registrato a livello di EBITDA e utile netto. La politica di copertura finanziaria sui fabbisogni di materia prima ha permesso di neutralizzare l’impatto delle forti oscillazioni che stanno caratterizzando il prezzo dell’oro”.

Guardando al futuro, Nardin si è detto ottimista: “Il secondo semestre dell’esercizio in corso si è aperto con segnali incoraggianti: la raccolta ordini mostra un andamento in linea con le previsioni di budget. Prosegue la proficua collaborazione con la nostra rete di concessionari e confermiamo l’aspettativa di una chiusura positiva dell’esercizio in corso.”