Credito Emiliano (Credem) vede riconosciuta la sua solidità da Fitch Ratings. L’agenzia ha migliorato i rating Long-Term Issuer Default Ratings (IDR) a “BBB+” da “BBB” e i Viability Ratings (VRs) a “bbb+” da “bbb”. L’outlook sul Long-Term IDR è stabile. L’azione di rating segue il recente miglioramento del rating sovrano dell’Italia, passato a “BBB+” con Outlook Stabile lo scorso 19 settembre 2025.

I Punti di Forza

I rating di Credem riflettono la sua posizione ben consolidata nelle regioni più prospere del Nord Italia e una qualità degli attivi superiore alla media. Fitch sottolinea anche il modello di business ben diversificato, che l’agenzia considera un “chiaro vantaggio strategico e competitivo in Italia”. Questi elementi hanno contribuito a un andamento degli utili più stabile rispetto a gran parte delle banche concorrenti nell’ultimo decennio. La prudente politica di credito e di gestione del capitale ha avuto un ruolo fondamentale.

I Nuovi Rating nel Dettaglio

L’upgrade ha interessato diversi rating assegnati alla banca.