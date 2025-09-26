Con la consegna della Star Princess, Fincantieri ribadisce la sua leadership globale nel settore della cantieristica navale. La cerimonia, tenutasi nel cantiere di Monfalcone, ha segnato l’ufficializzazione della seconda nave della classe Sphere, un gioiello tecnologico che rappresenta un passo significativo verso la decarbonizzazione del settore marittimo. Con una stazza di circa 178.000 tonnellate, la Star Princess è la seconda unità più grande mai costruita in Italia e si distingue per la sua propulsione dual-fuel alimentata a GNL (gas naturale liquefatto).

Innovazione e sostenibilità

La Star Princess, nave gemella della Sun Princess (consegnata nel 2024), è progettata per ospitare oltre 4.300 passeggeri. Il suo design integra soluzioni di ultima generazione per ottimizzare l’efficienza energetica e le performance ambientali. Questo progetto consolida la partnership tra Fincantieri e Princess Cruises, una delle compagnie leader nel mondo, che conta su una flotta di 17 navi per servire oltre 330 destinazioni globali. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, Gus Antorcha, Presidente di Princess Cruises, Mauro Bordin, Presidente Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, Ester Fedullo, Prefetto nella Provincia di Gorizia, Luca Fasan, Sindaco del Comune di Monfalcone, Pierroberto Folgiero, nella foto,Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, Biagio Mazzotta, Presidente Fincantieri, Luigi Matarazzo, Direttore Generale Divisione Navi Mercantili, Cristiano Bazzara, Direttore del cantiere di Monfalcone.

Il commento di Folgiero

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Star Princess è un simbolo della nostra capacità di costruire il futuro della crocieristica, unendo tradizione e innovazione. Con questa nave confermiamo la leadership di Fincantieri nella realizzazione di unità di nuova generazione, sostenibili e altamente tecnologiche, che rafforzano la competitività dell’industria italiana nel mondo. Il cantiere di Monfalcone, autentico punto di riferimento a livello globale, rappresenta l’espressione più alta della nostra competenza e del nostro saper fare: qui nascono navi che portano il nome dell’Italia nel mondo e consolidano il ruolo del nostro Paese come leader mondiale nella cantieristica.”