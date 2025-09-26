“Quello che sta accadendo sulle reti quest’anno è già molto meglio di quello che è accaduto l’anno scorso perché noi in questo anno abbiamo effettuato una pianificazione dei numerosissimi cantieri.” L’amministratore delegato del Gruppo FS, Stefano Donnarumma, nella foto, a margine della presentazione del nuovo Frecciarossa 1000 a Napoli, evidenzia i risultati positivi nonostante l’intensa attività di manutenzione e sviluppo. “Abbiamo avuto oltre 1.200 cantieri attivi quest’estate eppure la puntualità dei treni è salita di dieci punti percentuali.” Questo trend, secondo Donnarumma, è destinato a continuare grazie al piano di investimenti senza precedenti.

Investimenti al Sud: un piano da 100 miliardi in dieci anni

Donnarumma sottolinea l’importanza strategica del Mezzogiorno nel piano industriale di FS. “Nel nostro piano di investimenti il Mezzogiorno ha un ruolo molto importante.” Tra i progetti chiave figurano il completamento della Napoli-Bari, che ridurrà il tempo di percorrenza tra Roma e Bari a sole tre ore, e gli interventi sulla Salerno-Reggio Calabria. “Ci sono progetti importanti anche sulla Sicilia. Nell’ambito dei 100 miliardi di investimenti di Ferrovie nei prossimi dieci anni il volume di investimenti che riguarda il Sud è veramente molto ingente.”

Espansione europea e “Metropolitana europea”

L’AD del Gruppo FS ha illustrato anche le ambizioni internazionali, puntando sul nuovo Frecciarossa 1000 come “treno del prossimo futuro anche per collegamenti in Europa.” L’obiettivo è espandere la presenza del gruppo oltre i confini nazionali, dove già opera in Spagna e Germania. “Intendiamo portare i treni dall’Italia fino a Berlino, così come siamo andati a Parigi, così come speriamo di poter in futuro andare a Londra attraverso il tunnel.” L’obiettivo a lungo termine è la creazione di una “metropolitana europea” in collaborazione con altri operatori internazionali. “Non lo potremo mai fare da soli, ma possiamo farlo cooperando con gli altri operatori internazionali.”