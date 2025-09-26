Eni consolida la sua posizione strategica in Egitto, ribadendo il proprio ruolo di principale produttore di idrocarburi nel Paese. Un recente incontro tra il Primo Ministro egiziano Mostafa Madbouly e Guido Brusco, nella foto, Chief Operating Officer Global Natural Resources di Eni, ha confermato la volontà di proseguire e ampliare le attività, con un focus particolare sul gas naturale.

Eni: espansione e tecnologia al servizio della sicurezza energetica

L’incontro, che ha visto la partecipazione del Ministro del Petrolio Tarek El Molla e altri rappresentanti, ha messo in evidenza le future iniziative di Eni. L’azienda intende sfruttare il proprio vasto portafoglio di asset, sia onshore che offshore, per sostenere la produzione. L’attenzione è rivolta all’esplorazione di giacimenti di gas a ciclo breve, al prolungamento della vita dei campi onshore già maturi e allo sviluppo dell’Egitto come hub integrato del gas nel Mediterraneo orientale.

Guido Brusco ha sottolineato l’importanza di investire in tecnologie avanzate, come la sismica e l’Enhanced Oil Recovery, per massimizzare la produzione esistente e rilanciare le attività di sviluppo nei prossimi anni. L’obiettivo è chiaro: massimizzare l’efficienza operativa e contribuire alla sicurezza energetica dell’Egitto.

L’Egitto come hub del gas e la produzione di Eni

Eni ha ribadito il suo impegno a sostenere l’ambizione egiziana di diventare un polo del gas per l’intera regione. La presenza di infrastrutture di trattamento e liquefazione del gas in Egitto è considerata cruciale per lo sviluppo di nuovi progetti nazionali e internazionali, tra cui la scoperta di gas Cronos al largo delle coste di Cipro.

L’incontro si è svolto a margine dell’HSE Safety Day, un’iniziativa congiunta tra Eni e il Ministero del Petrolio per promuovere la cultura della sicurezza e della sostenibilità. Nel 2024, Eni (attraverso la sua controllata IEOC) ha prodotto circa 318.000 barili equivalenti di olio al giorno, consolidando la sua leadership nel Paese.