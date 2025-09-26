Meno di un abitante della Toscana su dieci (7%) ritiene che i settori legati allo sviluppo economico e al sostegno alle imprese debbano essere tra le priorità del prossimo governo regionale. Questo dato emerge chiaramente da un’indagine condotta da Ipsos su un campione rappresentativo dei toscani, i quali hanno indicato i temi che ritengono più urgenti.

Al vertice delle preoccupazioni si collocano ospedali, liste d’attesa e qualità delle cure, questioni ritenute cruciali dai cittadini in vista delle elezioni regionali. Sorprende la marginalità attribuita all’economia e all’istruzione, settori che non rientrano nella top ten delle priorità, nonostante l’importanza strategica per il futuro della regione.

Il sondaggio ha permesso di indicare fino a tre opzioni, consentendo così di elaborare una classifica dettagliata dei temi considerati fondamentali per l’azione della nuova amministrazione regionale.

I dati evidenziano come il tema sanitario sia il più rilevante: quasi la metà degli intervistati (46%) ritiene che sia proprio su questo ambito che la Regione Toscana debba intervenire con maggiore decisione. L’urgenza di migliorare la sanità coinvolge trasversalmente gli elettori sia di centrodestra che di centrosinistra, dimostrando un interesse ampio e trasversale. La sanità, infatti, rappresenta la voce principale del bilancio regionale ed è uno dei settori in cui la regione esercita più poteri decisionali.

Al secondo posto nella classifica delle preoccupazioni figurano i trasporti pubblici e le infrastrutture, anche se con un margine di distacco significativo rispetto alla sanità. Questo elemento evidenzia una crescente consapevolezza dell’importanza di migliorare la mobilità in una regione ampia e caratterizzata da difficoltà di connessione verso il proprio centro nevralgico, Firenze. Nelle elezioni comunali passate, questi temi non risultavano tra le priorità principali, mentre ora assumono un peso maggiore sul piano regionale.

Gli elettori di Antonella Bundu, rappresentante di Toscana Rossa, dimostrano particolare sensibilità verso le problematiche legate ai trasporti, indicandoli come priorità nel 43% dei casi, quasi il doppio rispetto alla media degli altri elettori.

Sanità al centro delle preoccupazioni regionali

L’attenzione verso la sanità non è casuale: il sistema sanitario regionale negli ultimi anni ha affrontato sfide importanti, tra cui l’allungamento delle liste d’attesa e una qualità percepita delle cure che necessita di miglioramenti significativi. Per molti cittadini, il rafforzamento dei servizi ospedalieri e territoriali rappresenta un imperativo inderogabile.

La sanità regionale si posiziona così come un elemento chiave che influenzerà anche la scelta degli elettori in vista delle prossime elezioni, una questione sentita da tutte le fasce politiche.

Trasporti e infrastrutture: una sfida per tutta la Toscana

Il tema della mobilità continua a guadagnare rilevanza soprattutto in virtù dell’estensione territoriale della regione e delle criticità infrastrutturali che ne derivano. Il potenziamento dei mezzi pubblici e l’ammodernamento delle infrastrutture sono giudicati essenziali per migliorare la qualità della vita e favorire un più equilibrato sviluppo socioeconomico.

Questa sensibilità verso le infrastrutture è particolarmente marcata tra le forze politiche di sinistra, che da tempo sottolineano la necessità di investimenti mirati in questo settore strategico.

Economia e formazione: le priorità sottovalutate

Nonostante l’importanza fondamentale, il sostegno all’economia e alle imprese, così come lo sviluppo dell’offerta formativa – comprendente asili, scuole e università – occupano posizioni basse nella graduatoria delle priorità. Solo il 7% degli intervistati ha indicato questi ambiti come urgenti.

Questa tendenza potrebbe riflettere una percezione diffusa di maggiore urgenza in settori come la salute e i trasporti, lasciando in secondo piano la promozione della crescita economica e la qualificazione dell’istruzione, che pure rivestono un ruolo cruciale per il futuro della regione.

La scelta delle priorità da parte degli elettori evidenzia quindi una tensione tra bisogni immediati e obiettivi strategici a lungo termine, una sfida che il futuro governo regionale dovrà affrontare con un approccio integrato e attento alle diverse esigenze del territorio.

L’analisi delle priorità degli elettori rivela una forte attenzione verso il centrodestra guidato da Alessandro Tomasi, che registra un consenso del 26%. Un fenomeno simile emerge anche nel terzo tema più rilevante per la popolazione: la «Sicurezza, lotta alla mafia e criminalità». In questo ambito, sono gli elettori della cosiddetta Toscana Rossa a mostrarsi maggiormente preoccupati (35%), seguiti dagli elettori di destra (29%), mentre solo il 19% degli elettori del campo largo, guidato dal Partito Democratico, pone questa tematica tra le prime tre priorità.

Al quarto posto nella classifica delle questioni cruciali si colloca il lavoro e l’occupazione, considerati fondamentali da circa un toscano su cinque (22%). Seguono poi la lotta al degrado sociale (15%), la tutela dell’ambiente (14%), le politiche sociali (10%) e la gestione dei rifiuti, anch’essa al 10%.

Solo al nono posto si trovano le preoccupazioni relative all’economia e al commercio locale, con una significativa predominanza degli elettori di centrodestra, per cui il tema ha importanza nel 15% dei casi, più del doppio rispetto a quanto riscontrato nel campo largo (8%). Questo dato sull’economia riflette anche la minore attenzione verso imprese e produttività, indicate come priorità solo dal 7% degli intervistati. In questo caso, però, il quadro cambia: gli elettori di Giani mostrano una maggiore sensibilità (10%) rispetto a quelli di Tomasi (5%) e anche rispetto agli elettori di Bundu (8%).

Infine, la tutela dei prodotti agricoli e delle specialità regionali si colloca all’ultimo posto nella graduatoria delle priorità, con appena il 3% del campione che la ritiene fondamentale.