Originario di Agira (provincia di Enna), Pistorio si è laureato in Ingegneria Elettrotecnica presso il Politecnico di Torino nel 1963. Dopo un’esperienza iniziale come venditore di transistor Motorola in Piemonte, si è trasferito a Milano dove ha ricoperto il ruolo di direttore vendite per un distributore italiano dei prodotti Motorola.

Nel 1967 è entrato ufficialmente in Motorola, ascendendo rapidamente: nel 1970 è stato nominato direttore marketing per l’Europa, mentre nel 1978 ha assunto la direzione generale della divisione semiconduttori internazionale, responsabile di progettazione, produzione e marketing al di fuori degli Stati Uniti.

La svolta avviene nel luglio 1980, quando decide di far ritorno in Italia accettando la presidenza e la carica di CEO del gruppo Sgs, allora unica realtà italiana nel campo della microelettronica. Tra i suoi maggiori risultati vi è la fusione strategica tra Sgs e il gigante francese Thomson nel maggio 1987, che ha dato vita alla Sgs-Thomson Microelectronics.

Alla guida della nuova realtà, Pistorio ha promosso uno sviluppo basato su un portafoglio prodotti diversificato e concentrato su applicazioni ad alto potenziale di crescita, oltre a costruire una rete globale di alleanze strategiche che ha consentito a StMicroelectronics di scalare posizioni nella classifica delle principali aziende di semiconduttori a livello mondiale.

Grazie ai successi ottenuti, nel dicembre 1994 la società è stata quotata sia al New York Stock Exchange che alla Borsa di Parigi (oggi Euronext Paris), seguita nel 1998 dalla quotazione alla Borsa Italiana di Milano.

Pistorio è stato inoltre membro del consiglio di amministrazione del programma europeo Medea+, dedicato alla ricerca tecnologica avanzata. Ha sempre difeso con forza la salvaguardia ambientale e la responsabilità sociale d’impresa, impegnandosi anche nella lotta contro il digital divide come membro della ICT Task Force istituita dalle Nazioni Unite.

Quando ha lasciato la carica di presidente e CEO il 18 marzo 2005, è stato nominato Honorary Chairman da parte del consiglio di amministrazione della società. Nel successivo aprile 2005 ha fondato la Fondazione Pistorio, un’organizzazione non profit con sede a Vimercate (Monza e Brianza), con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei bambini nei Paesi in via di sviluppo.

Il commento del Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha dichiarato:

“È venuto a mancare un uomo visionario, un grande imprenditore che ha ispirato la mia generazione con il sogno di creare in Sicilia il più importante polo d’innovazione del Mediterraneo. Con lui l’impossibile, come il progetto dell’Etna Valley, è divenuto realtà.”

Il ministro ha inoltre aggiunto:

“Mi auguro che la più grande fabbrica europea di carburo di silicio a ciclo integrale, che STM sta creando a Catania, venga dedicata alla sua memoria, in linea con il suo insegnamento. Solo chi osa realizza grandi cose.”