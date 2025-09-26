Digital Value, nella foto l’a. d. Riccardo Benedini, società specializzata in soluzioni e servizi ICT, ha archiviato il primo semestre del 2025 con risultati in netto calo. I ricavi consolidati si attestano a 302 milioni di euro, segnando un -33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche la marginalità ne risente: l’EBITDA scende a 32,6 milioni di euro (-18,6 milioni), con una percentuale del 10,8%, mentre l’EBIT è pari a 12,7 milioni di euro (-21,4 milioni), pari al 4,2% dei ricavi.

Il risultato netto del periodo si ferma a soli 5 milioni di euro, con una flessione di -17,4 milioni, di cui -0,8 milioni di pertinenza di terzi.

L’impatto dell’acquisizione e i dati pro-forma

Per fornire un quadro più trasparente e comparabile, l’azienda ha presentato anche i dati pro-forma, escludendo l’impatto dell’acquisizione del Gruppo Infordata, finalizzata a fine settembre 2024. Su questa base, i ricavi pro-forma consolidati ammontano a 275,9 milioni di euro e l’EBIT a 17,4 milioni, pari al 6,3% dei ricavi pro-forma.

Nonostante il calo di performance, la società registra un dato finanziario positivo: la Posizione Finanziaria Netta è pari a 70,8 milioni di euro in disponibilità nette, un incremento di 76,6 milioni rispetto a dicembre 2024.

I motivi della frenata

Nella nota sui conti, Digital Value spiega che il settore ICT in cui opera è stato influenzato da “rallentate dinamiche di mercato, da un contesto macroeconomico di incertezza circa le politiche commerciali internazionali nonché dal minore impatto dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).”

La società si aspetta che gli effetti economici derivanti dai nuovi accordi quadro e dalle convenzioni Consip, aggiudicati nel secondo trimestre, si concretizzino nella seconda parte dell’anno, una volta che la fase di contrattualizzazione e di avvio operativo arriverà “a regime”.