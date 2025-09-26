I crediti deteriorati hanno mostrato una tendenza crescente a livello europeo negli ultimi due anni, secondo l’analisi condotta dall’Ufficio Studi di Banca Ifis, presentata in occasione della quattordicesima edizione del Npl Meeting.

Nel secondo trimestre del 2025, lo stock complessivo delle banche significative dell’Unione Europea ha registrato una diminuzione di 3 miliardi di euro rispetto al trimestre precedente, attestandosi a 373 miliardi. Nonostante ciò, il rapporto tra crediti deteriorati netti e totale crediti (Npe ratio) si è mantenuto stabile all’1,84%. L’incremento dei crediti deteriorati è principalmente guidato da Germania (+14 miliardi di euro nel secondo trimestre 2025) e Francia (+12 miliardi). Al contrario, Spagna e soprattutto Italia hanno mostrato una diminuzione, in linea con la situazione economica dei rispettivi Paesi.

Analisi dell’andamento dei crediti deteriorati in Europa

Frederik Geertman, amministratore delegato di Banca Ifis, ha spiegato:

“L’andamento del credito europeo indica una ripresa degli stock di crediti deteriorati provenienti dalle banche significative. Si tratta di un fenomeno concentrato principalmente in Francia e Germania, dove si osserva un aumento delle esposizioni deteriorate sia nel settore corporate che in quello immobiliare, condizionato dall’attuale contesto economico.”

Questa dinamica riflette le condizioni di mercato e le pressioni economiche sulle imprese e sul settore immobiliare in questi Paesi, con un impatto significativo sulla qualità del credito delle istituzioni finanziarie maggiori in Europa.