In un contesto politico globale sempre più polarizzato, Bolzano si sta distinguendo grazie a un progetto di centrosinistra moderato. Sebbene solo il tempo potrà valutare appieno i risultati, la direzione tracciata in Consiglio Comunale e ora anche in Giunta è il frutto di un percorso avviato diversi anni fa e confermato dalle elezioni comunali del 4 maggio scorso.

L’elezione del sindaco Claudio Corrarati, nonostante il sostegno decisivo del centrodestra, rappresenta l’esito di una strategia politica ideata da Roberto Zanin. Quest’ultimo afferma:

«Superiamo le ideologie e puntiamo a una vicinanza concreta ai cittadini, fondamentale per individuare le vere problematiche del capoluogo senza assumere posizioni rigide».

Questi principi saranno ribaditi durante la prossima assemblea dei soci della Civica per Bolzano, momento in cui verranno rinnovati i vertici dell’associazione.

Coinvolgimento bipartisan in Consiglio Comunale

Alla riunione sono invitati tutti i partiti con rappresentanti in consiglio comunale, e presumibilmente anche un esponente dei Verdi. Dopo gli interventi di Zanin e di altri esponenti di rilievo della lista, si terranno le elezioni per scegliere il presidente, il consiglio direttivo e la segreteria politica.

Il coinvolgimento quasi totale delle forze politiche in carica sottolinea un cambio di rotta, incentrato sulla figura del sindaco e supportato da un consenso bipartisan. Non si tratta di uniformare i contenuti, poiché ogni partito conserva la propria identità, ma di adottare un metodo partecipativo basato sull’ascolto.

Claudio Corrarati ricorda spesso l’importanza di tale approccio in ogni sua apparizione pubblica, mentre Roberto Zanin lo definisce la linea guida fondamentale della Civica, lista con cui il sindaco è stato eletto.

Verso un grande centro locale?

Si prospetta la nascita di un grande centro forte a livello locale, differente dai vari tentativi nazionali che negli ultimi anni non hanno avuto continuità? Questa è la domanda che emerge dall’evoluzione del panorama politico bolzanino.

La realtà civica si propone di fungere da punto di incontro dove le diverse sensibilità politiche possano collaborare senza rinunciare alla propria identità, privilegiando un dialogo pragmatico e la ricerca di soluzioni efficaci per la città.

L’obiettivo è creare un metodo di governo che, partendo dalle specificità locali, possa garantire stabilità e operatività, oltre a rinsaldare il rapporto tra istituzioni e cittadini.

Attualmente, Civica per Bolzano si concentra soprattutto sul riconoscimento del metodo adottato. Zanin commenta:

«Durante l’assemblea dei soci, ospiteremo rappresentanti di vari schieramenti, da Forza Italia a Fratelli d’Italia, dalla Lega al Partito Democratico, dalla SVP a Civica Io Sto con Bolzano. Oltre ai tradizionali saluti, ogni invitato sarà libero di esprimere la propria opinione. Questo genere di convergenza è ciò che intendiamo promuovere, poiché, malgrado le diverse visioni politiche, esistono numerose sfide che ci accomunano».

A destra, a sinistra, e in alcuni casi anche nel centro, le dichiarazioni degli esponenti politici, inclusi quelli a livello provinciale, rappresentano un segnale di unità e coesione.

Le prospettive di convergenza politica

«Analizzando i singoli temi, spesso emergono punti di convergenza», spiega Giuliana Dragogna del Team K. Il centrista Angelo Gennaccaro aggiunge: «La rilevanza delle liste civiche è indiscutibile, perché le ideologie da sole non riescono a rappresentare la vicinanza concreta agli elettori e alle loro esigenze».

Anche Juri Andriollo, vicesegretario provinciale del Partito Democratico, sottolinea come il dialogo e il confronto siano indispensabili in un’epoca segnata da profonde divisioni, riconoscendo nel sindaco una reale apertura all’ascolto.

Di conseguenza, se pure sul piano dei contenuti e delle scelte politiche il dibattito all’interno del Comune si mostra frammentato, almeno nell’approccio il pluralismo democratico — spesso solo citato ma raramente applicato — trova a Bolzano una concreta applicazione.