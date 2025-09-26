Dalla Regione costantemente al centro di cronache negative — dalla carenza d’acqua agli ospedali in crisi, passando per rifiuti abbandonati vicino a monumenti storici, invalidi privi di sussidi, fino alle critiche della Corte dei conti per spese clientelari e bilanci in rosso — arriva una notizia che sorprende anche gli scettici nei confronti della giunta siciliana guidata dal forzista Renato Schifani. Entusiasta come uno studente al termine della maturità che riceve la pagella, Schifani ha accolto la certificazione di Standard & Poor’s, che ha ufficialmente azzerato un deficit storico.

Il salto di qualità è evidenziato dall’innalzamento del rating da «Bbb» a «Bbb+», con outlook stabile, come spiegano gli esperti economici. In termini pratici, questo significa il passaggio da un disavanzo che nel 2018 superava i 7,3 miliardi di euro a un avanzo attuale di oltre 2,15 miliardi. Sebbene non si possa affermare di essere arrivati alla «Sicilia trasparente e in regola» come auspicava il presidente regionale Piersanti Mattarella, assassinato dalla mafia nel 1980, è ormai evidente un significativo riordino delle finanze regionali che ha cancellato il precedente buco di bilancio.

Renato Schifani ha definito questo risultato «una svolta epocale» sottolineando che il percorso di risanamento è ritenuto credibile soprattutto per tre fattori chiave: l’aumento delle entrate fiscali, maggiori trasferimenti dallo Stato e un attento contenimento della spesa corrente. Secondo il governatore, questi elementi costituiscono le fondamenta per uno sviluppo sostenibile e per nuovi investimenti.

La settimana è stata intensa anche sul piano personale per Schifani, che ha perso il fratello Rosario, stimato accademico. Nonostante il lutto, il presidente si è prontamente impegnato nell’Assemblea regionale durante la cerimonia di giuramento di Luca Sammartino, assessore all’Agricoltura esponente della Lega, rientrato nella stessa carica dopo una pausa dovuta a una vicenda giudiziaria e il rafforzamento dell’alleanza con la Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro.

Molti esponenti politici e istituzionali hanno espresso soddisfazione per il rating «Aaa» ottenuto dalla Regione, tuttavia, le opposizioni continuano a criticare la persistenza di figure politiche legate a vecchie cordate e denunciano un aumento della pressione fiscale.

Per quanto riguarda le entrate, sono determinanti i proventi derivanti da imposte come l’Irpef, l’Ires, l’imposta di registro, l’Iva, l’imposta di bollo e la tassa automobilistica. Solo l’Irpef contribuisce per circa 1,125 miliardi di euro. È possibile che una minore evasione abbia influito positivamente, dal momento che le entrate sono passate da 655 milioni nel 2022 a 2 miliardi nel 2023, fino a raggiungere i 2,2 miliardi previsti per il 2024.

Questi dati sono stati condivisi durante una conferenza stampa alla quale Schifani ha partecipato con buonumore, affiancato dall’assessore all’Economia Alessandro Dagnino e dal direttore del Bilancio, Silvio Cuffaro, fratello di Totò Cuffaro, figura ancora centrale negli equilibri di potere regionali nonostante le controversie passate.

Il confronto con la sinistra, che continua a lanciare critiche, non ha impedito al presidente di mostrarsi ironico: ascoltando il fratello intentato a controllare i numeri, Schifani ha ironizzato dicendo di essere felice di «innamorarsi di nuovo» ogni volta che gli vengono presentate buone notizie finanziarie.

Questa settimana positiva per il presidente segna anche l’avvio di un programma di investimenti su infrastrutture cruciali come dissalatori e depuratori, segnali chiari della volontà di rafforzare il territorio e migliorare i servizi. Schifani guarda già alla riconferma per il 2027, restando indifferente ai malumori che aleggiano non solo nell’area politica avversaria, ma anche all’interno di alcune correnti del suo stesso partito.