Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, percepirà fino al 28 ottobre prossimo un totale di circa 18 milioni di euro.
Questa somma deriva dalla combinazione delle performance shares previste nei vari piani di incentivazione, con assegnazioni differite fino al periodo compreso tra il 2027 e il 2032. La conversione delle azioni in denaro liquido è stata effettuata a un valore di 19,9216 euro per azione, una decisione presa dalla banca alla luce dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPAS) su Monte dei Paschi di Siena (MPS), per consentire ai manager di incassare le somme dovute.
Nel totale di 18 milioni sono inclusi anche i compensi in contanti riconosciuti a Nagel per la remunerazione annuale, il cui pagamento è stato posticipato.
Nel corso dell’ultima annualità, Alberto Nagel ha ricevuto un compenso complessivo di 4,49 milioni di euro, di cui 1,9 milioni corrispondono alla retribuzione fissa per la carica ricoperta, mentre 1,8 milioni rappresentano la remunerazione variabile relativa esclusivamente ai piani di incentivazione già assegnati.
Per confronto, nell’esercizio precedente, il totale delle retribuzioni percepite era stato pari a 4,58 milioni di euro.