La partnership tra Edison Next e IGD segna un importante passo avanti nel settore della transizione energetica del retail italiano. Le due società hanno siglato un accordo ventennale, un PPA (Power Purchase Agreement) on-site, per realizzare un impianto fotovoltaico da circa 1 MW sul tetto e sulle pensiline del parcheggio dello Shopping Center Tiburtino di Roma. Questo progetto è il più grande in termini di potenza installata per IGD.

L’Investimento e i Benefici Ambientali

Edison Next si occuperà dell’intero processo, dalla progettazione e installazione alla manutenzione, coprendo anche l’investimento necessario. L’impianto, che si estenderà su una superficie di 4.700 mq, produrrà oltre 1,2 GWh di energia all’anno, con circa l’80% destinato all’autoconsumo. Questo permetterà al centro commerciale di ridurre le emissioni di CO2 di circa 300 tonnellate all’anno, raggiungendo una riduzione del 30% rispetto alla situazione attuale.

Le Dichiarazioni Ufficiali

Lorenzo Misani, Tertiary Market Director di Edison Next, ha sottolineato l’importanza della collaborazione: “Questa partnership con IGD… rafforza il nostro impegno nell’accompagnare il settore terziario verso la transizione energetica. Con il PPA on-site forniamo una soluzione concreta per ridurre e stabilizzare i costi energetici, generando valore a livello sia ambientale che economico e sostenendo la diffusione di nuova energia rinnovabile nel nostro Paese. Siamo orgogliosi di contribuire alla decarbonizzazione di uno dei più grandi centri commerciali IGD in Italia, con un impianto che unisce efficienza, innovazione e visione di lungo periodo”.

Gianluca Martora, Director of Asset Management di IGD, ha evidenziato come il progetto sia strategico per la società: “L’impianto fotovoltaico… rappresenta un traguardo significativo per IGD: si tratterà infatti del più ampio, in termini di potenza installata, tra quelli presenti nei centri commerciali del nostro portafoglio. Questo intervento contribuirà in maniera concreta al raggiungimento dei target ESG previsti dal Piano Industriale 2025-2027, confermando l’impegno del Gruppo al miglioramento delle performance energetiche dei propri asset e alla mitigazione del loro impatto ambientale. La collaborazione con Edison Next si conferma un tassello fondamentale della nostra strategia energetica: un partner solido e affidabile, con cui condividiamo una visione di lungo periodo orientata alla transizione sostenibile.”

I Vantaggi del PPA On-site

Il modello di PPA on-site è la soluzione ideale per aziende e industrie che dispongono di ampi spazi e vogliono investire nella transizione energetica senza affrontare l’investimento iniziale. Edison Next garantisce l’accesso a un prezzo dell’energia vantaggioso e include nel contratto tutti i servizi di manutenzione e gestione, sollevando il cliente da ogni onere operativo e finanziario.