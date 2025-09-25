Brunello Cucinelli, uno dei marchi più rinomati nel lusso italiano, si trova al centro di polemiche a causa di accuse relative all’elusione delle sanzioni imposte dall’Unione Europea nei confronti della Russia. Secondo queste accuse, sarebbe vietata la vendita di beni di valore superiore a 300 euro, ma la maison avrebbe continuato a operare in violazione di questo divieto. Parallelamente, si contesta una politica di sconti aggressivi che comprometterebbe l’esclusività del brand, con l’obiettivo di ridurre un magazzino eccessivamente pieno di scorte invendute.

La crisi in Borsa è stata innescata da un rapporto pubblicato da Morpheus Research, una società di analisi finanziaria fondata nel 2025 con l’intento, come riportato dal suo sito ufficiale, di “scoprire comportamenti irregolari nel mercato finanziario”. Tuttavia, è noto che l’azienda mira soprattutto a trarre profitto dalle posizioni ribassiste costruite prima della pubblicazione dei propri studi nei confronti delle società coinvolte.

In risposta, Brunello Cucinelli ha annunciato di valutare possibili azioni legali per tutelare la propria immagine e gli interessi dei suoi stakeholder, ribadendo con forza il rispetto delle normative comunitarie. L’azienda ha inoltre escluso categoricamente qualsiasi utilizzo del mercato russo per smaltire l’invenduto o ridurre il magazzino.

Il report, intitolato ‘Da Mosca a TJ Maxx — Come Brunello Cucinelli continua a mentire sulle sue operazioni in Russia mentre una scontistica aggressiva danneggia il suo posizionamento di lusso’, si basa su un’indagine durata oltre tre mesi, condotta attraverso analisi finanziarie, dati commerciali, testimonianze di ex dipendenti e partner, e visite sotto copertura presso i negozi operativi nel mercato russo.

Gli analisti di Morpheus, alcuni dei quali provenienti da Hindenburg Research (nota per aver provocato gravi perdite a grandi gruppi come quello indiano Adani), sostengono che i tre negozi russi di Cucinelli risultino ancora aperti e che continuino a vendere capi dal valore elevato, contrariamente a quanto dichiarato ufficialmente.

Secondo l’inchiesta, i ricavi deriverebbero anche da canali distributivi terzi, come i grandi magazzini di lusso Tsum, alimentati da un complesso sistema di triangolazioni commerciali che coinvolgerebbe società di difficile tracciabilità, provenienti da Cina, Lituania e Iran. Tali aziende sovrapporrebbero così gli capi pregiati in cashmere, aggirando di fatto le sanzioni europee.

Morpheus ha indicato che questa “prosecuzione nascosta” delle attività in Russia potrebbe giustificare la stabilità economica del marchio, nonostante la perdita di un mercato che nel 2021 rappresentava il 9% del fatturato e che ora, secondo i dati ufficiali, si riduce al 2%. Tra il 2021 e il 2023, le esportazioni in Russia sarebbero aumentate del 715% in termini di peso, secondo le stime delle indagini.

Inoltre, si ipotizza che questa presunta espansione delle vendite nasconda un tentativo di liberarsi di un magazzino sovradimensionato. A conferma di ciò, alcuni capi Cucinelli sarebbero stati rinvenuti sugli scaffali di negozi di moda outlet come TJ Maxx, una catena americana nota per la vendita di prodotti a prezzi scontati.

Brunello Cucinelli, che ufficialmente dichiara di aver chiuso i propri negozi in Russia, ha replicato sottolineando la scelta di mantenere integra la propria “struttura locale” anche dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, continuando a pagare stipendi e affitti come pratica usuale in tutte le regioni in cui opera, anche in situazioni difficili. Il personale, su richiesta dei clienti, fornisce un servizio di assistenza all’interno degli showroom per prodotti spediti in Russia, rispettando pienamente i limiti delle sanzioni. Inoltre, viene gestita la parte residuale dell’inventario consegnato prima delle restrizioni.

Le aree destinate al marchio all’interno di strutture multi-brand più ampie restano operative. Anche con i partner all’ingrosso sono rispettati i limiti imposti dalle normative sul valore delle merci. Ciò è stato confermato anche dalle verifiche doganali italiane, che hanno attestato il pieno rispetto delle procedure, mentre all’estero non sono stati riscontrati fenomeni di triangolazioni commerciali.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, l’incidenza del mercato russo si attesta attualmente intorno al 2%, un valore inferiore di oltre due terzi rispetto al 2021. Parallelamente, il valore delle esportazioni verso la filiale russa è sceso da 16 milioni a 5 milioni di euro.

Adolfo Urso, ministro per il Made in Italy, ha dichiarato:

“Hanno chiarito con precisione la loro posizione e ho fiducia in un’azienda italiana tanto importante e significativa, che rappresenta anche un modello di sostenibilità.”

Marco Astorri, ex amministratore delegato di Bio-on, società fallita dopo un attacco finanziario da parte di fondi speculativi, ha definito la vicenda come:

“Una speculazione puramente finanziaria, priva di scrupoli.”