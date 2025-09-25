La recente proposta avanzata dalla Provincia di Bolzano di introdurre due nuovi balzelli — una tassa annuale di 100 euro per ogni cane residente e un contributo giornaliero di 1,50 euro sugli animali accompagnatori dei turisti — ha già scatenato un acceso dibattito pubblico.

Il consigliere provinciale Angelo Gennaccaro (La Civica) invita a procedere con prudenza: «Attendiamo di esaminare attentamente il testo della proposta, ma in linea di massima chiederemo delle modifiche. Prima di depositare un disegno di legge su un tema così delicato, riteniamo necessario un confronto più approfondito all’interno della coalizione».

Aggiunge inoltre: «Introdurre una tassa fissa per i cani colpirebbe senza distinzione tutte le fasce sociali, incluse quelle più vulnerabili e la classe media, senza portare reali benefici alla qualità della vita delle nostre città. Non possiamo scoraggiare chi sceglie di adottare un cane da un rifugio, compiendo un gesto responsabile e solidale».

Il punto di vista delle associazioni animaliste

Le associazioni animaliste hanno reagito con forte critica alla proposta. L’AIDAA (Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente) la definisce una «proposta irragionevole», sottolineando che nel resto d’Italia non è prevista alcuna tassa per il possesso di animali. In una nota, l’associazione annuncia possibili iniziative di disobbedienza civile per contrastare l’eventuale entrata in vigore della legge.

Anche l’OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) manifesta «rammarico e preoccupazione» per questa scelta della giunta provinciale. Il presidente Massimo Comparotto spiega:

«Si tratta di una decisione sproporzionata che rischia di scoraggiare non solo l’adozione degli animali ma anche un reale turismo pet-friendly. Inoltre, potrebbe indurre i proprietari a non registrare i loro cani nell’anagrafe. La pulizia e il decoro urbano devono essere garantiti attraverso controlli efficaci e sanzioni per i trasgressori, non con l’introduzione di nuove tasse che finiscono per penalizzare i cittadini responsabili e i loro animali».

Il dibattito si concentra quindi sulla necessità di trovare soluzioni equilibrate che tutelino sia il benessere degli animali sia gli interessi sociali ed economici della comunità, evitando oneri indiscriminati che potrebbero avere conseguenze negative sulle adozioni e sull’accoglienza turistica.

La discussione si sposta anche in aula, dove la capogruppo di Fratelli d’Italia, Anna Scarafoni, ha espresso una critica netta: secondo il Rapporto Assalco – Zoomark 2025, i cani e gli altri animali da compagnia contribuiscono a un risparmio di circa 4 miliardi di euro ogni anno per il sistema sanitario nazionale. Per questo motivo, la proposta di introdurre una tassa di 100 euro per il possesso di un cane in Alto Adige, avanzata dall’Svp, è stata contestata.

Anna Scarafoni ha controproposto:

«Se l’Svp vuole introdurre una tassa di 100 euro sui cani, Fratelli d’Italia proporrà una tassa di 100 euro per ogni mucca nei pascoli altoatesini. Solo affrontando le questioni care all’assessore Luis Walcher potremo forse fargli comprendere l’inadeguatezza della sua idea.»

La consigliera ha sottolineato l’apparente contraddizione tra le campagne contro l’abbandono degli animali domestici e l’introduzione di nuove tasse, che potrebbero invece favorire proprio questo fenomeno. Il suo intervento assume così un tono provocatorio, volto a contrastare la proposta avanzata dall’assessore Luis Walcher.

In aula, Fratelli d’Italia non sosterrà il provvedimento, segnalando una netta contrarietà alla misura così come concepita. Le reazioni raccolte fanno emergere come la proposta, allo stato attuale, presenti ancora molte criticità e punti da chiarire.