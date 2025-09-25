Agostino Scornajenchi, nella foto, amministratore delegato di Snam, lancia un messaggio chiaro dal palco dell’Abruzzo Economy Summit a Pescara: l’Italia deve ripensare il suo approccio alla transizione energetica. L’idea di un passaggio brusco e totale dalle fonti tradizionali a quelle rinnovabili è, secondo lui, un’illusione. L’AD preferisce un modello di “integrazione energetica” dove gas, elettricità e nuove tecnologie convivono per garantire stabilità e continuità.

L’importanza del gas naturale

Scornajenchi ha ribadito il ruolo cruciale del gas nel sistema produttivo e di consumo attuale. “Il gas naturale è utile perché affidabile e programmabile, è presente sempre, ovunque, ed è sicuro”, ha dichiarato. Le sue caratteristiche lo rendono, a suo dire, un partner indispensabile per supportare l’elettrificazione e l’avanzamento di molecole decarbonizzate. Inoltre, può abilitare il trasporto e lo stoccaggio della CO2, un aspetto fondamentale per la decarbonizzazione dell’industria.

L’approccio dell’AD di Snam si basa sull’idea che non esiste una singola soluzione in grado di risolvere da sola la sfida energetica. “Non c’è nessuna tecnologia che da sola possa fare la differenza e il gas, oltre ad essere una delle soluzioni più sostenibili da usare, è anche quella che spesso consente e abilita la sinergia fra le altre”, ha aggiunto. Un’affermazione che sottolinea la necessità di un mix energetico diversificato e flessibile.

Transizione o integrazione?

Il dibattito non è solo semantico. Scornajenchi ha criticato l’eccessiva enfasi posta sulla “transizione” energetica, vista come un’operazione di sostituzione radicale. “Nel corso di questi anni è stato posto – forse con eccessiva enfasi e senza tenere in sufficiente considerazione la regola della tecnica – l’accento sulla transizione energetica, immaginando di poter sostituire dall’oggi al domani fonti che tuttora costituiscono un elemento fondamentale del sistema produttivo e di consumo”. La sua visione spinge invece verso un modello di “integrazione”, dove “tutte le componenti del mix concorrono allo stesso obiettivo, e le molecole si integrano con gli elettroni dando continuità di fornitura”.