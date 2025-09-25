Gli scioperi programmati nel settore del trasporto aereo per venerdì 26 settembre causeranno inevitabilmente disagi ai passeggeri, con la cancellazione di numerosi voli a livello nazionale.

Lo evidenzia la società specializzata RimborsoAlVolo, sottolineando i diritti riconosciuti ai viaggiatori dalla normativa europea, validi anche in presenza di agitazioni sindacali.

In particolare, lo sciopero di 24 ore coinvolgerà il personale di cabina di Wizz Air Malta, i dipendenti di Volotea e i lavoratori del comparto dell’aviazione, aeroportuale e dell’indotto degli scali. Inoltre, i lavoratori delle aziende associate ad Assohandlers hanno proclamato un’astensione dal lavoro di 4 ore, dalle 10 alle 14.

RimborsoAlVolo spiega:

“Astenersi dal lavoro saranno sia gli operatori aeroportuali che i dipendenti di alcune compagnie aeree. Durante lo sciopero dovranno essere rispettate le fasce di garanzia, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, in cui i voli dovranno essere comunque effettuati. È importante ricordare che anche in caso di sciopero i diritti dei passeggeri devono essere completamente tutelati.”

Il Regolamento CE 261/2004 dispone che, se un volo viene cancellato senza un preavviso di almeno 14 giorni o accumula un ritardo significativo, la compagnia è tenuta a fornire assistenza ai passeggeri, incluse bevande, pasti, sistemazione alberghiera e trasferimenti tra aeroporto e hotel, pena il rimborso delle spese sostenute dai viaggiatori.

Nel caso di cancellazione, la compagnia aerea deve offrire al passeggero la possibilità di scegliere tra:

• il rimborso del biglietto e, in caso di coincidenze, un volo di ritorno al punto di partenza il prima possibile;

• l’imbarco sul primo volo disponibile verso la destinazione finale;

• oppure un volo successivo in data differita, secondo le proprie esigenze.

I passeggeri che subiranno disagi a causa dello sciopero del 26 settembre possono rivolgersi a RimborsoAlVolo per far valere i propri diritti e richiedere rimborsi o risarcimenti.

Lo sciopero di 24 ore di piloti e assistenti di volo di Wizz Air è stato confermato dalla Filt Cgil, in quanto, dopo la precedente astensione del 6 settembre, non si è giunti a una soluzione delle gravi problematiche riguardanti la tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori della compagnia.

La Federazione dei trasporti della Cgil ha precisato:

“Le ragioni dello sciopero comprendono – tra le principali – la revisione unilaterale del trattamento economico applicato ai dipendenti senza alcuna consultazione preventiva con le organizzazioni sindacali; la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con la necessità di sviluppare modalità trasparenti di confronto con i rappresentanti del personale; nonché questioni legate alla delicata situazione geopolitica internazionale, in particolare le modalità di gestione dei voli da e per Tel Aviv.”