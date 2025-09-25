La squadra Premier Tech, sostenuta dal magnate israelo-canadese Sylvan Adams, è attesa a Bologna il 4 ottobre per la partecipazione al Giro dell’Emilia, suscitando nuove polemiche dopo le contestazioni avvenute in occasione della Vuelta e del Tour de France. Il team, che ha recentemente rimosso il riferimento a Israele dal nome e la bandiera dalla divisa a causa delle controversie, è nuovamente nel mirino di collettivi e attivisti locali.

La storica corsa bolognese vedrà la partecipazione di una squadra che il suo proprietario, Sylvan Adams, ha definito un’iniziativa «pubblicitaria mondiale per avvicinare le persone alla causa israeliana». In risposta alle proteste dei collettivi cittadini, il Comune di Bologna ha chiesto agli organizzatori di escludere il team, provocando dure reazioni da parte delle forze di centrodestra che hanno denunciato una «deriva antisemita».

Il team, supportato anche dal Ministero del Turismo di Tel Aviv, ha sempre sostenuto di fare «diplomazia sportiva» piuttosto che mescolare sport e politica, come spiegato da Adams stesso. Vicino alle figure politiche di rilievo come il primo ministro Benyamin Netanyahu e l’ex presidente Donald Trump, il magnate ha descritto il conflitto a Gaza come una lotta tra «il bene e il male, la civiltà contro la barbarie». Questa posizione ha inevitabilmente trasformato la partecipazione della squadra in un caso di natura politica.

In Spagna, nel contesto delle tappe della Vuelta nei Paesi Baschi, la presenza di bandiere palestinesi ha ricevuto il sostegno del premier Pedro Sánchez, mentre la Union Cycliste Internationale (UCI), federazione mondiale di ciclismo, ha mantenuto una posizione neutrale, evitando di intervenire direttamente nella controversia.

L’appello dei collettivi e la risposta cittadina

A Bologna, la richiesta di boicottaggio della squadra israeliana è stata lanciata dai cosiddetti Municipi Sociali, un coordinamento che riunisce diverse realtà sociali attive in città, tra cui Làbas e il TPO. Attraverso un appello pubblico, questi gruppi hanno esortato i cittadini a opporsi al passaggio del team e a impedire che avvenga un tentativo di «sportwashing» lungo le strade bolognesi, invitando a sventolare bandiere palestinesi come segno di solidarietà.

Dopo le aspre contestazioni viste in Spagna, soprattutto durante le tappe di La Vuelta che hanno incluso cancellazioni di eventi e forti tensioni legate a questioni geopolitiche, la situazione a Bologna si configura come un ulteriore momento di confronto tra sport, politica e società civile.

Implicazioni politiche e sportive

Il caso della squadra di Premier Tech riflette le crescenti tensioni internazionali che si riflettono anche nel mondo dello sport, un settore tradizionalmente visto come spazio neutro, ma sempre più attraversato da questioni politiche e diplomatiche. L’inclusione o l’esclusione di una squadra legata a uno Stato coinvolto in conflitti internazionali ha implicazioni significative, sia a livello mediatico sia in termini di immagine pubblica.

Le reazioni di giunte cittadine, organizzatori sportivi e attivisti indicano come lo sport possa diventare uno strumento di dialogo o, al contrario, di divisione, riflettendo la complessità degli equilibri geopolitici contemporanei. Nel contesto italiano, le proteste e il dibattito su questa partecipazione segnalano un momento di forte attenzione verso l’impatto delle dinamiche internazionali su eventi di rilevanza nazionale.

Resta da vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane e quali decisioni prenderanno gli organizzatori del Giro dell’Emilia, che devono bilanciare le esigenze sportive con le sensibilità politiche e sociali emergenti.

La squadra ciclistica ha chiesto e ottenuto la rimozione del nome di Israele dalle divise e sta valutando se continuare a supportare il team. Il produttore britannico di biciclette Factor ha comunicato che, in assenza di modifiche, non fornirà più i suoi materiali. Di conseguenza, la formazione sta considerando di trasferire la sua sede dal Israele al Canada. Anche i corridori si trovano in una situazione di incertezza, con poco più di una decina di confermati per la prossima stagione. Persino Chris Froome, azionista di Factor e figura di spicco della squadra, ha messo in discussione il proprio futuro.

Il campione non è atteso al Giro dell’Emilia, tuttavia il Comune ha chiesto agli organizzatori di escludere anche i suoi sette compagni di squadra dalla competizione.

L’assessora allo Sport, Roberta Li Calzi, ha motivato la decisione:

«Siamo contrari alla partecipazione di una squadra israeliana in un momento in cui il governo di Israele è coinvolto in gravi crimini contro la popolazione civile nella Striscia di Gaza. Non si tratta di una posizione contro gli atleti, ma non possiamo permettere che un team associato a quel governo partecipi a un evento sportivo che per sua natura rappresenta valori completamente incompatibili con tali azioni».

La posizione espressa dalla giunta comunale è stata condivisa dal Partito Democratico e dalla Coalizione Civica.

La replica di Fratelli d’Italia è stata molto dura: il capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami, ha dichiarato:

«Le affermazioni del Comune sono inopportune: non si può chiedere a un evento sportivo di farsi carico di dinamiche geopolitiche e conflitti internazionali. Il Giro dell’Emilia deve rimanere ciò che è sempre stato: una grande festa di sport e ciclismo».

Da parte sua, la Lega ha parlato di una «preoccupante deriva antisemita».

Per giovedì 25 settembre è previsto un incontro in Prefettura per discutere della manifestazione sportiva, con gli organizzatori che confermano un alto livello di attenzione. Adriano Amici, rappresentante del Gs Emilia organizzatore dell’evento, ha commentato:

«Non riesco a credere alla richiesta del Comune nel contesto sportivo. Ho parlato con i colleghi di altre gare e loro non riscontrano problemi simili. Comprendo però il sentimento che deriva dalla situazione, che è anche la nostra preoccupazione. Inoltre, tra gli atleti non ci sono corridori israeliani».

Secondo il regolamento dell’Unione Ciclistica Internazionale (UCI), non è previsto un invito obbligatorio, ma squadre di alto livello come la Premier Tech hanno il diritto di partecipare a competizioni ProSeries come il circuito che parte da Mirandola e termina a San Luca. Nel caso dell’invasione russa in Ucraina, la squadra Gazprom fu rapidamente esclusa dall’UCI. Ora è il Comune a chiedere agli organizzatori l’esclusione di Israele.

Amici ha aggiunto:

«Non possiamo procedere con l’esclusione, altrimenti dovremmo affrontare penali legali. La situazione è molto complicata. Potremmo chiedere al team di rinunciare? Non lo faranno mai».