Le parole di Giorgia Meloni di fronte all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite segnano un cambio di passo nella politica estera italiana, con posizioni più esplicite su temi di rilevanza globale. L’intervento della premier, avvenuto in notturna, ha toccato punti cruciali, dalla questione israelo-palestinese alla guerra in Ucraina, fino alla necessità di riforme istituzionali.

Meloni e la critica a Israele: “Superato il limite della proporzionalità”

Nel suo discorso, la premier non ha esitato a puntare il dito contro la condotta dell’esercito di Tel Aviv, definendone la reazione come “ferocia e brutalità”. Ha sottolineato che “la reazione a una aggressione deve sempre rispettare il principio di proporzionalità”, un principio che “vale per gli individui, e vale a maggior ragione per gli Stati”. Secondo Meloni, “Israele ha superato quel limite, con una guerra su larga scala che sta coinvolgendo oltre misura la popolazione civile palestinese”. Questa condotta, a suo dire, ha portato lo Stato ebraico a “infrangere le norme umanitarie, causando una strage tra i civili”.

Appello alla pace e la soluzione dei due Stati

Subito dopo la critica, è arrivato un appello diretto al governo israeliano, un invito a “superare la trappola di questa guerra”. La premier ha ribadito che tale passo è necessario “per la storia del popolo ebraico, per la sua democrazia, per gli innocenti, per i valori universali del mondo libero di cui fa parte”. Meloni ha inoltre affermato con chiarezza che Tel Aviv “non ha il diritto di impedire che domani nasca uno Stato palestinese, né di costruire nuovi insediamenti in Cisgiordania al fine di impedirlo”. In questo contesto, l’Italia ha ribadito la sua adesione alla “Dichiarazione di New York sulla soluzione dei due Stati”.

Ucraina e la “Terza Guerra Mondiale a pezzi”

Un altro tema centrale del discorso è stato il conflitto in Ucraina. La premier ha accusato Mosca di aver “deliberatamente calpestato l’articolo 2 della carta dell’Onu” e di non essere “disponibile a sedere al tavolo della pace”. Citando Papa Francesco, ha definito il conflitto ucraino e altre guerre in corso come una “Terza Guerra Mondiale combattuta a pezzi”.

Riforma dell’ONU e la questione migratoria

L’intervento ha toccato anche il tema della riforma delle Nazioni Unite. Meloni ha sostenuto che “multilateralismo, dialogo e diplomazia, senza istituzioni che funzionano come dovrebbero sono solo parole vuote”. Ha quindi ribadito l’urgenza di una riforma basata su principi di “Eguaglianza, democraticità, rappresentatività e responsabilità”, senza la creazione di “nuove gerarchie e non servono nuovi seggi permanenti”. Sulla questione migratoria, la premier ha sottolineato la necessità di aggiornare le Convenzioni e i trattati che, a suo dire, vengono “calpestati” da “alcune magistrature politicizzate”.

Conclusione all’insegna del coraggio

L’intervento si è concluso con una citazione di San Francesco: “I combattimenti difficili vengono riservati solo a chi ha un coraggio esemplare”, e un’esortazione finale: “Credo sia arrivato il tempo di dimostrare quel coraggio”.