Il presidente Sergio Mattarella ha concesso la grazia a quattro persone, tra cui due donne condannate per reati minori, un giovane che ha ucciso il padre alcolista e violento con un martello e un ex vigilante che sparò a un ladro in fuga. La grazia è prevista dall’articolo 87 della Costituzione, che attribuisce al capo dello Stato il potere di “concedere grazia e commutare le pene”. Si tratta di un procedimento articolato che richiede la richiesta dell’interessato, un’attenta istruttoria del Ministero della Giustizia e l’approvazione, non vincolante, del ministro competente.

Le storie di queste quattro persone sono diverse e segnate da forti tensioni umane e sociali. Il più giovane beneficiario della grazia è Gabriele Finotello, che nel 2021 aveva 29 anni e lavorava come operatore socio-sanitario, vivendo ancora con suo padre, un uomo alle prese con una dipendenza dall’alcol e notoriamente violento. La madre e il fratello minore avevano lasciato la casa per sottrarsi alle continue percosse e urla, ma Gabriele era rimasto per supportare il padre nel tentativo di disintossicarsi. Il 22 febbraio di quattro anni fa si verificò un episodio drammatico: Gabriele affrontò il padre, completamente ubriaco, cercando di fargli smettere di bere. La discussione degenerò fino a uno scontro fisico, durante il quale il padre minacciò il figlio. Nella colluttazione, Gabriele impugnò un martello e colpì mortalmente l’uomo. Successivamente chiamò il 118 e si costituì alle autorità.

Nel processo di primo grado a Gabriele fu riconosciuta una semi-infermità mentale. In appello la condanna a 14 anni venne ridotta a 9 anni e quattro mesi. La decisione di concedere la grazia ha tenuto conto dei pareri del procuratore generale e del magistrato di sorveglianza, valutando sia le condizioni di salute di Gabriele sia il contesto difficile che ha portato al delitto. La grazia estingue la pena residua, pari a quattro anni e tre mesi.

Un altro caso che ha destato molta attenzione è quello di Massimo Zen, un ex guardia giurata di 54 anni che era detenuto nel carcere di Montorio a Verona da oltre due anni per aver sparato a un ladro in fuga il 22 aprile 2017.

Le motivazioni della grazia

La concessione della grazia non è mai un atto arbitrario: ogni caso viene esaminato con rigore, prendendo in considerazione aspetti individuali e sociali. Nel caso di Gabriele Finotello, ad esempio, la decisione si è basata sulla situazione complessa di violenza domestica e disagio psicologico, elementi che hanno fornito un quadro approfondito per il capo dello Stato e le autorità giudiziarie coinvolte.

Per quanto riguarda Massimo Zen, dietro questa decisione vi è la valutazione delle circostanze in cui avvenne il fatto: il tentativo di difesa personale contro un’aggressione in strada. La grazia evidenzia il difficile equilibrio tra necessità di giustizia e comprensione della realtà umana.

Analogamente, la grazia concessa alle due donne condannate per reati minori testimonia l’attenzione del capo dello Stato verso situazioni che richiedono un segno di clemenza e una seconda opportunità per reinserirsi nella società.

Il ruolo istituzionale della grazia

Il potere di concedere la grazia costituisce un importante strumento previsto dall’ordinamento italiano, che consente al presidente della Repubblica di intervenire su situazioni particolarmente delicate, bilanciando il rigore della legge con elementi di umanità. Viene attuato con un iter scrupoloso e rappresenta un segno tangibile della capacità dello Stato di ponderare ogni singolo caso, soprattutto quando emergono motivazioni di tipo personale, sociale o sanitario.

Questa prerogativa aiuta a sostenere la funzione rieducativa della pena e promuove percorsi di reinserimento sociale, fondamentali per la costruzione di una giustizia più equa e inclusiva.

Il giostraio di 36 anni Manuele Major, che era fuggito in auto insieme ai complici dopo una rapina a un bancomat a Barcon di Vedelago, è stato al centro di un acceso dibattito politico. La vicenda era stata sfruttata dalla Lega, con Matteo Salvini che sui social aveva preso posizione affermando:

«Io sto con chi ci difende, io sto con Massimo Zen».

Questa tragedia aveva acceso un confronto sulla legittima difesa, portando il partito a organizzare una raccolta firme e a presentare al Quirinale una richiesta di grazia. Nel 2024 l’istanza era stata respinta, incluso il parere del ministro Carlo Nordio. Tuttavia, successivamente l’omicida ha raggiunto un accordo con la famiglia della vittima per il risarcimento del danno. Numerosi cittadini hanno appoggiato appelli per la scarcerazione di Zen e, viste anche le condizioni di salute del condannato, ministero della giustizia e Quirinale hanno accolto una nuova richiesta di grazia.

A Zen è stata concessa la grazia parziale, che ha portato alla riduzione di tre anni e tre mesi della pena complessiva. Considerando che gli restano da scontare non più di quattro anni, potrebbe beneficiare dell’affidamento in prova ai servizi sociali. La moglie ha commentato:

«Non voleva fare quello che ha fatto, penso abbia già pagato. Sono felice.»

Una questione umanitaria più che politica

Secondo il costituzionalista Stefano Ceccanti, la decisione non dovrebbe essere interpretata in chiave politica, bensì come una tipica situazione umanitaria, che non si presta a controversie politiche. Per la concessione della grazia, infatti, è necessario che il condannato non sia in attesa di ulteriori sentenze, che abbia mantenuto una buona condotta e che abbia riportato una sentenza definitiva.

Altre concessioni di grazia al Quirinale

Il capo dello Stato ha accordato la grazia anche a due donne. Patrizia Attinà, nata nel 1972, era stata condannata a due anni e otto mesi per furto ed estorsione, crimini commessi nel 2012 e nel 2016. Nell’atto di clemenza, che ha azzerato gli ultimi due anni di carcere, il presidente ha considerato anche il perdono concesso da una delle persone offese e le condizioni di salute e di vita della condannata.

Infine, è stata concessa una grazia parziale, con una riduzione di un anno e sei mesi della pena, a Ancuta Strimbu. Nata nel 1986, era stata condannata a nove anni e sette mesi per estorsione e violazione della normativa sulle droghe.