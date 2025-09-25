L’80% dei cittadini europei considera lo sviluppo sostenibile una priorità imprescindibile sia per l’Unione Europea sia per i governi nazionali. Inoltre, l’85% degli intervistati ritiene fondamentale l’introduzione di normative che regolino la sostenibilità aziendale per favorire un miglioramento globale. In particolare, l’85% degli italiani è convinto che le grandi imprese debbano essere legalmente obbligate a prevenire danni derivanti dalle loro attività, che coinvolgano persone, ambiente e clima.

Questi dati emergono da un’indagine realizzata dal UN Global Compact Network Italia, presentata durante l’evento “10 anni dell’Agenda 2030: progressi, ostacoli e prospettive future” nell’ambito di ASviS Live, l’iniziativa dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile che celebra il decimo anniversario dell’adozione dell’Agenda 2030 e il primo anniversario del “Patto sul Futuro” sottoscritto dalle Nazioni Unite.

A cinque anni dalla scadenza fissata per il raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) indicati dall’Agenda 2030, il mondo si trova davanti a un bivio decisivo. I progressi finora ottenuti sono infatti rallentati o, in alcuni casi, addirittura compromessi da una serie di crisi interconnesse, che spaziano dalla pandemia globale ai conflitti armati, passando per l’urgenza climatica e le tensioni commerciali internazionali, spiega ASviS.

Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS, ha commentato:

“Le sfide che ci troviamo ad affrontare impongono, come indicato nel Patto sul Futuro sottoscritto dall’Italia a settembre 2024, l’adozione di una governance proattiva che ponga il futuro come criterio fondamentale nelle decisioni odierne. L’Italia sta già introducendo la Valutazione di Impatto Generazionale nelle nuove leggi, una proposta nata dall’ASviS stessa. Tuttavia, questo non è sufficiente: per un vero cambio di paradigma, è necessario mettere il futuro al centro dell’educazione e della ricerca, coinvolgendo così l’intero Paese nella definizione delle politiche per costruire una società più equa e sostenibile.”

Per affrontare queste sfide e delineare una prospettiva per i prossimi anni, ASviS ha presentato un documento strategico, il Future Paper, ispirato alla recente riforma dell’articolo 9 della Costituzione italiana, che ha inserito la tutela ambientale tra i principi fondamentali. Il documento propone una serie di interventi da attuare entro il 2027, in linea con il Patto sul Futuro.

Innanzitutto, si suggerisce di dotare l’Italia di strutture operative di strategic foresight, ovvero un approccio sistematico che combina metodi analitici e partecipativi per esplorare scenari futuri, individuando rischi e opportunità. In secondo luogo, è fondamentale tutelare i diritti delle future generazioni introducendo formalmente la Valutazione di Impatto Generazionale, già in discussione alla Camera dei Deputati, e istituendo nuove autorità indipendenti con il mandato specifico di salvaguardare le generazioni a venire.

È inoltre prevista una particolare attenzione alla formazione della Pubblica Amministrazione, affinché acquisisca competenze adeguate nella previsione strategica e nella valutazione dell’impatto delle politiche a lungo termine. Infine, si propone la creazione di un’”Assemblea Nazionale sul Futuro” che coinvolga la società civile, con particolare riferimento ai giovani, nella progettazione delle politiche di sviluppo del Paese.