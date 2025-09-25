Zanutta SpA, leader nel commercio e nella fornitura di materiali per edilizia e arredo casa, potenzia i suoi piani di crescita grazie a un finanziamento da 15 milioni di euro erogato da Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina). L’operazione, gestita dalla Divisione Banca dei Territori, si inserisce nell’impegno dell’istituto a sostegno delle PMI italiane.

Nuove acquisizioni e aperture per rafforzare la rete

Il capitale concesso da Intesa Sanpaolo sarà destinato a finanziare l’espansione del gruppo attraverso nuove acquisizioni nel settore e l’apertura di nuovi punti vendita. Tra le recenti inaugurazioni si annoverano le sedi di Milano e Cesano Boscone in Lombardia, Savigliano (CN) e Carignano (TO) in Piemonte, Lignano e Pertegada in Friuli, e Caorle (VE) e Pescantina (VR) in Veneto. Questi nuovi insediamenti portano il totale delle sedi del gruppo a 57.

Le voci dei protagonisti

Le dichiarazioni ufficiali sottolineano la sinergia tra i due partner. Francesca Nieddu, Direttrice Regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia di Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Siamo una banca e, soprattutto, un’istituzione a servizio dello sviluppo dei territori: pertanto promuoviamo con entusiasmo le iniziative delle realtà storiche come Zanutta, che continua a investire nella crescita, creando valore per l’impresa e la collettività.”

Vincenzo Zanutta, Amministratore Delegato di Zanutta SpA, ha espresso la sua soddisfazione: “Siamo molto orgogliosi di poter contare sul sostegno di un partner solido come Intesa Sanpaolo, che condivide la nostra visione di crescita e sviluppo sostenibile. Questo finanziamento rappresenta per noi un’importante leva per consolidare la nostra presenza sul territorio nazionale, proseguendo il percorso di espansione intrapreso in questi anni. Continueremo a investire per offrire ai nostri clienti soluzioni all’avanguardia e servizi sempre più qualificati, restando fedeli ai valori che da sempre ci contraddistinguono: innovazione, affidabilità e attenzione al cliente.”