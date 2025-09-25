Morpheus Research, società fondata nel 2025 da un gruppo di analisti con l’obiettivo di individuare comportamenti scorretti nei mercati finanziari, ha rivolto la sua attenzione a Brunello Cucinelli. In un ampio rapporto pubblicato recentemente, l’azienda del lusso italiana viene accusata di violare le sanzioni imposte contro la Russia e di adottare una strategia di “sconti aggressivi” per smaltire un “magazzino eccessivamente ampio”, situazione che potrebbe mettere a rischio il posizionamento esclusivo del marchio.

L’indagine di Morpheus, durata oltre tre mesi, ha spinto gli analisti ad assumere una posizione ribassista sul titolo di Brunello Cucinelli, che ha subito una flessione del 5% in Borsa dopo la pubblicazione del report, portando alla temporanea sospensione delle contrattazioni in attesa di un comunicato ufficiale.

Brunello Cucinelli ha risposto con una nota ufficiale, ribadendo con fermezza il pieno rispetto delle norme comunitarie riguardanti le attività sul mercato russo e smentendo qualsiasi ipotesi di utilizzo di tale mercato per la riduzione del magazzino o per lo smaltimento delle rimanenze.

In merito all’accusa mossa da Morpheus Research, la società ha annunciato che sta valutando possibili azioni legali per tutelare la propria reputazione e gli interessi di tutti gli stakeholder coinvolti.