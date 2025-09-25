Gismondi 1754 registra una crescita importante nei suoi principali indicatori di redditività. Il Valore della Produzione consolidato si attesta a 5,77 milioni di euro, in calo del 24% rispetto ai 7,55 milioni del primo semestre 2024. Questa contrazione è attribuita in gran parte alla forte diminuzione del canale Wholesale, la cui incidenza sulle vendite è passata dal 58% al 23%. Tuttavia, il calo è stato compensato dal rafforzamento dei canali a maggior valore aggiunto, con i ricavi del retail che salgono dal 16% al 32% e quelli del franchising dal 4% all’11%.

La strategia di controllo dei costi ha generato un balzo impressionante della redditività operativa. L’Ebitda consolidato è di 674.324 euro, un aumento del 344% rispetto al dato negativo di -276.892 euro del 2024. Questo porta l’Ebitda Margin al 12%, contro il -4% dell’anno precedente.

Dalla perdita all’utile: una svolta strategica

Il Risultato di esercizio consolidato segna una svolta cruciale, passando da una perdita di 467.129 euro a un utile netto positivo di 121.965 euro, con una crescita del 126%. Questo risultato è direttamente collegato al rigoroso controllo dei costi e alla nuova impostazione della rete distributiva. La Posizione Finanziaria Netta è un debito di 5,78 milioni di euro, in leggero aumento rispetto ai 5,68 milioni di euro di fine 2024, principalmente a causa dell’incremento dei debiti bancari, parzialmente mitigato dalla riduzione dei mutui.

Le parole del CEO

Massimo Gismondi, nella foto, CEO di Gismondi 1754, ha commentato: “I risultati del 1° semestre, in linea con le nostre previsioni, sono il frutto di una gestione più efficiente e sostenibile. Il percorso intrapreso sta portando a consolidare la nostra posizione sul mercato, focalizzandoci sulla creazione di valore a lungo termine.”