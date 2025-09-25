È stato direttore di Nomisma negli anni Ottanta, succedendo a Massimo Ponzellini, e ha accompagnato Prodi non solo durante l’avventura politica dell’Ulivo, ma anche nella fase della presidenza della Commissione Europea. In quest’ultimo periodo, oltre a funzioni di consulenza economica, si è occupato di organizzare il trasferimento e la sistemazione a Bruxelles, prima di ritirarsi dalla scena politica.

Pecci era nato il 26 gennaio 1951 ed è mancato nella notte tra martedì e mercoledì nella sua abitazione di Viale Oriani. Lascia tre figli e diversi nipoti. Originario di Morciano, in provincia di Rimini, proveniva da una famiglia legata a un noto frantoio locale e vantava una parentela lontana con il calciatore Eraldo Pecci.

Negli ultimi anni aveva combattuto contro una malattia prolungata. Proprio di recente era previsto un intervento al cuore per problemi alla valvola mitrale. Nel giugno del 2023 non aveva potuto partecipare al funerale di Flavia Franzoni, economista e moglie di Prodi, a cui era molto legato. Lei apprezzava il suo spirito vivace, anche se a volte le sue battute la spaventavano un po’.

Nemmeno a gennaio 2024 Pecci era presente alla sepoltura di Giulio Santagata, altro economista e ministro durante il secondo governo Prodi, noto anche per aver ideato il centauro simbolico che accompagnò Prodi nella campagna elettorale del 2006.

In periodi più recenti era tornato a godersi la vita sociale, entrando a far parte anche degli “Apostoli della Tagliatella”, un gruppo di amici legati da una forte passione per la convivialità. La sua scomparsa è avvenuta poco dopo che, la settimana scorsa, non aveva dato notizie in seguito alla morte di Stefano Benni.

Un legame unico con Romano Prodi

Il rapporto tra Gianni Pecci e Romano Prodi andava oltre l’ambito professionale. Pecci si definiva orgogliosamente «prodiano», anche se lasciava a Prodi il diritto esclusivo di attribuirgli questo titolo. Spesso ironico, chiamava il professore «bambolotto» e non mancava di metterlo alla prova con battute e consigli, contribuendo in modo fondamentale alle sue vittorie politiche.

Il suo ruolo di consigliere economico è stato cruciale sia a livello nazionale, in particolar modo durante i governi Prodi, sia nelle iniziative europee. Era conosciuto per la sua lealtà e la passione con cui affrontava ogni sfida, sempre pronto a sostenere la causa del centrosinistra.

Il contributo economico e politico

Gianni Pecci ha lasciato un’impronta significativa nel panorama economico italiano grazie al suo lavoro con Nomisma, istituto di ricerca economica di grande rilievo. La sua attività si è distinta per un approccio innovativo, soprattutto nell’ambito della politica economica e dello sviluppo territoriale.

Durante gli anni del governo Prodi, Pecci ha offerto consulenze strategiche che hanno contribuito a indirizzare le politiche economiche verso la sostenibilità e l’innovazione. Il suo impegno era rivolto a costruire un’Italia più moderna e integrata nel contesto europeo, fortemente ispirato dall’esperienza di Prodi a Bruxelles.

Il suo legame con l’Europa non si limitava a funzioni istituzionali: ha anche facilitato il passaggio e l’insediamento di delegazioni italiane nella capitale europea, sostenendo attivamente il processo di integrazione e collaborazione.

Un ricordo personale e collettivo

La scomparsa di Gianni Pecci rappresenta una perdita importante non solo per la cerchia politica e accademica, ma anche per coloro che ne hanno apprezzato la simpatia e il carattere fuori dagli schemi. La sua figura era per molti un punto di riferimento, capace di unire competenza e umanità.

Il ricordo di amici e colleghi mette in luce la dedizione con cui ha seguito non solo le vicende pubbliche, ma anche quelle private di chi gli stava accanto, affermandosi come una presenza discreta ma indispensabile nel percorso politico più influente della recente storia italiana.

Il suo impegno, lo stile e la lealtà verso Romano Prodi e il progetto dell’Ulivo rimarranno nella memoria di tutti coloro che hanno condiviso con lui un pezzo di storia.

Lo scrittore, fratello del suo amico Andrea, che ha il suo studio a Palazzo Davia Bargellini, sede di Nomisma, il centro studi fondato nel 1980 da Prodi, ebbe un percorso accademico e professionale molto articolato.

Si laureò in Scienze Sociali presso l’Università di Trento, dove insegnava Nino Andretta, che fu colui che lo presentò a Prodi. Successivamente si specializzò all’Università Cattolica di Lovanio in Belgio, frequentando l’Istituto di Scienze Economiche. Intraprese poi una carriera accademica che lo vide impegnato in attività di ricerca all’Università di Bologna, dove divenne ricercatore confermato presso la Facoltà di Economia e Commercio.

È stato docente all’Università di Trento, Bologna e Modena. Nel 1981 conquistò il prestigioso Premio Saint Vincent per l’Economia.

Nel corso della sua carriera, ha ricoperto diverse cariche di rilievo: direttore generale e amministratore delegato di Nomisma, presidente di Bredamenarinibus del Gruppo Finmeccanica, membro del collegio dei saggi per il sindaco Giorgio Guazzaloca — figura politica civica sostenuta da alcuni esponenti della sinistra prodiana, malvista da altre fazioni — consigliere di SAB – Società Aeroporto, presidente di SRM – Società Reti di Mobilità di Bologna e presidente di Ferrosud a Matera.

Ha inoltre fondato e gestito il primo villaggio turistico sull’isola di Marettimo. Successivamente è stato presidente e poi consigliere di Beghelli a Monteveglio e ha diretto Sylla srl, istituto dedicato alle ricerche economiche e di mercato con sede a Rimini.

Tra gli amici più stretti di Prodi fin dagli inizi figuravano anche Piero Gnudi, che gli dava ospitalità nella sua villa a Mongardino, Massimo Ponzellini, che lo accoglieva a Punta Ala, e Alberto Clò, esperto di energia e ministro nel governo Dini. Era apprezzato come cuoco e narratore, capace di affascinare con le sue invenzioni e alcune interviste a giornaliste di rilievo.

Si spostava spesso con una Fiat 127 verde pisello e, nella zona di Rimini, promosse una lista per il Senato composta da dodici donne. Durante la campagna elettorale di Prodi nel 1995, trovò un pullman presso uno sfasciacarrozze, lo fece riparare e organizzò un gruppo di autisti tra cui un bancario, un operatore della nettezza urbana e un collaboratore dell’imprenditore Massimo Hilbe. Questo pullman fu il simbolo del tour elettorale che partì il 13 marzo 1995 da Tricase, in Puglia.

Il 22 aprile 1996, quando Prodi arrivò trionfante in Piazza Maggiore a Bologna a bordo di quel pullman stracolmo di sostenitori, lui era tra i protagonisti sul palco della vittoria.