Generalfinance (nella foto, l’Amministratore Delegato Massimo Gianolli) ha completato con successo l’emissione di un nuovo prestito obbligazionario senior unsecured da 30 milioni di euro, destinato a investitori qualificati. Questo nuovo bond, emesso a un prezzo del 100,50% del valore nominale, si unisce a un’obbligazione preesistente, con gli stessi termini e condizioni.

Dettagli dell’operazione

Le nuove obbligazioni avranno le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, ovvero una scadenza ad aprile 2028 e una cedola fissa annuale del 5,5%. Il costo effettivo a scadenza per Generalfinance è di circa il 5,3%. La società si riserva la possibilità di rimborsare anticipatamente il prestito a partire dal 17 aprile 2027.

L’emissione è stata sottoscritta da primari investitori istituzionali, sia italiani che esteri, a conferma della fiducia del mercato nella solidità finanziaria e nelle prospettive di crescita di Generalfinance. La data di emissione è fissata per il 29 settembre 2025. Una volta emesse, le obbligazioni saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Access Milan.

Obiettivi e consulenti

I proventi dell’operazione saranno utilizzati per sostenere i piani di sviluppo di Generalfinance e rafforzare la sua capacità di erogare credito nel settore del factoring per le aziende in “Special Situation”.

L’operazione è stata supportata da Equita SIM in qualità di Arranger e Lead Manager. Lo Studio Legale Legance ha agito come consulente legale per la società, mentre The Bank of New York Mellon SA/NV – Milan Branch ha svolto il ruolo di Paying Agent e Account Bank. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali dei dirigenti dell’azienda.