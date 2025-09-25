ESPE S.p.A. annuncia la sottoscrizione di un contratto del valore di 1 milione di euro con un primario operatore nazionale per la realizzazione di un progetto pilota in Emilia-Romagna. Il progetto, che avrà una valenza strategica a livello europeo, si focalizzerà su sistemi innovativi sperimentali con batterie a flusso (BESS). Il completamento è atteso per il primo semestre del 2026.

Energia e Rigenerazione Urbana in Emilia-Romagna

Il progetto prevede la riqualificazione di un’ex area industriale, trasformandola in un polo per l’energia rinnovabile. ESPE, in qualità di System Integrator, curerà la progettazione, il coordinamento delle forniture, l’installazione e il collaudo dell’impianto. L’iniziativa non ha solo un impatto tecnologico, ma si inserisce in un più ampio progetto di rigenerazione territoriale, con l’obiettivo di riqualificare un’area dismessa e portare benefici concreti alla comunità locale.

La Tecnologia Rivoluzionaria delle Batterie a Flusso

Le batterie a flusso rappresentano una tecnologia innovativa per lo stoccaggio di energia, essenziale per la stabilità e la sicurezza delle reti. A differenza delle batterie tradizionali, gli elettroliti liquidi sono stoccati in serbatoi separati, garantendo una gestione energetica più stabile. Questa soluzione offre numerosi vantaggi: una lunga durata utile (oltre 20 anni), assenza di rischio incendi e minori costi di manutenzione.

Le Parole del Presidente e Amministratore Delegato di ESPE

Enrico Meneghetti, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di ESPE, ha commentato: “Questo progetto pilota rappresenta un passo strategico per il Gruppo, in quanto ci consente di applicare le nostre competenze a una tecnologia innovativa che riteniamo destinata a giocare un ruolo di rilievo nello sviluppo futuro del settore energetico. L’introduzione dei sistemi di storage a flusso rafforza ulteriormente la nostra posizione come system integrator e conferma l’impegno di ESPE nel guidare l’innovazione tecnologica al servizio della transizione energetica e della sicurezza della rete. Riteniamo che tali iniziative possano generare valore sostenibile nel lungo periodo, consolidando la fiducia dei nostri partner industriali e finanziari e ampliando le opportunità di crescita per il Gruppo”.