Durante la recente Fiera internazionale del commercio dei servizi in Cina (CIFTIS), Gianni Di Giovanni si è recato due volte al centro congressi Shougang di Pechino. Oltre a incontrare vecchi amici e a intervenire ai forum, ha visitato i padiglioni, interagito persino con un cane robot e raccolto nuove esperienze. «Organizzare la CIFTIS al parco industriale di Shougang è davvero sorprendente: le architetture industriali qui sono uniche, piene di vitalità», ha raccontato indossando un completo color terra e occhiali dalla montatura nera, con il tipico entusiasmo italiano.

Di Giovanni lavora in Cina da cinque anni come rappresentante del gruppo Eni. Grazie alla CIFTIS spera di comprendere meglio il mercato cinese, così da allineare le attività del gruppo alla traiettoria di crescita del Paese. «Questa fiera dimostra al mondo un’immagine di una Cina sempre più aperta: governi, imprese e istituti di ricerca si incontrano su una piattaforma globale, segno chiaro della volontà cinese di apertura e cooperazione internazionale».

La lunga storia di Eni in Cina

La cooperazione tra Eni e la Cina risale al 1958, quando il fondatore Enrico Mattei visitò Pechino e firmò accordi per la fornitura di materie prime e impianti.

Negli anni ’80 e ’90, Eni ampliò la collaborazione in esplorazione petrolifera, raffinazione, chimica, gas naturale e servizi ingegneristici.

Oggi la Cina è un mercato strategico, con investimenti Eni lungo tutta la catena del valore energetico (dal Mar Cinese Meridionale fino alle attività downstream e chimiche in varie province).

Nel 2024 Eni ha stretto una partnership con China International Energy Holdings, creando stazioni di servizio a doppio marchio che combinano carburanti di qualità con spazi “fuel + retail”.

«La Cina resta uno dei mercati più promettenti: siamo qui da oltre 60 anni e ci piacerebbe restare almeno altri 100», ha dichiarato Di Giovanni.

Un percorso personale

Nato nel 1963, laureato a Roma e Milano, Di Giovanni visitò per la prima volta la Cina a fine anni ’80. Allora le strade di Pechino erano piene di biciclette; oggi vi sfrecciano auto elettriche.

Dopo un’esperienza nelle telecomunicazioni, entrò in Eni nel 2006. Nel 2015 divenne vicepresidente esecutivo della filiale USA; nel 2020 fu nominato presidente di Eni Cina. Durante la pandemia rimase colpito dall’ordine e dalla resilienza della società cinese.

«Questi cinque anni in Cina sono stati il periodo migliore della mia vita. Amo la cultura cinese, ho molti amici qui e sento che lavorare in questo Paese sia una grande fortuna», ha detto.

Ponte per la transizione verde

Eni ha aperto un nuovo ufficio a Pechino per rafforzare i progetti di energia verde e a basse emissioni. Di Giovanni si definisce «un ponte tra nuove energie e nuovi business».

Dal 2025 ricopre anche il ruolo di Vicepresidente della Camera di Commercio dell’Unione Europea in Cina, incarico che lo rende ancora più impegnato nel promuovere la cooperazione. Secondo lui, Europa e Cina hanno una forte complementarità: l’Europa eccelle nell’innovazione e nella progettazione, la Cina nella scala produttiva e nell’integrazione dei sistemi.

«Se uniamo le regole e l’innovazione europea con la scala e la velocità cinese, la transizione energetica verde potrà essere replicata e diffusa in tutto il mondo», ha affermato.

Nonostante le attuali frizioni nei rapporti UE-Cina, Di Giovanni è ottimista: «Il miglior capitolo della cooperazione deve ancora arrivare».

Ripreso da People’s Daily (popolarissimo giornale cinese con 4 milioni di tiratura cartacea, 25 milioni di visitatori online)