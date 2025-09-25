Eni (nella foto, l’a. d. Claudio Descalzi) annuncia il perfezionamento della cessione a Vitol di una partecipazione del 30% nel progetto Baleine in Costa d’Avorio. L’operazione segna un passo avanti significativo nella strategia del gruppo energetico, volto a ottimizzare le proprie attività nel settore upstream.

Progetto Baleine: le nuove quote

Il progetto Baleine, il principale sviluppo offshore nel Paese, vede ora una nuova ripartizione delle quote. La partecipazione è detenuta da Eni (47,25%), Vitol (30%) e Petroci (22,75%). Questo assetto riflette la volontà di Eni di capitalizzare rapidamente sulle scoperte esplorative, seguendo il modello strategico noto come “dual exploration”, che prevede la riduzione delle partecipazioni per anticiparne la valorizzazione.

Collaborazione consolidata in Africa Occidentale

L’accordo consolida ulteriormente la partnership tra Eni e Vitol. Le due società sono già partner nei progetti OCTP e Block 4 in Ghana, e questa transazione rinforza la loro collaborazione nell’importante area dell’Africa occidentale. L’operazione non è stata accompagnata da dichiarazioni ufficiali da parte dei manager, pertanto non è possibile riportarne.