Anche la direzione provinciale del Partito Democratico sostiene che la questione relativa a Tura debba essere affrontata e risolta a livello locale. Alla fine dell’incontro di martedì sera tra i dirigenti del partito, è emerso chiaramente che la maggioranza condivide la posizione del segretario provinciale Gabriele Giudici. Nel frattempo, il sindaco di Caravaggio, Claudio Bolandrini, sta valutando la possibilità di modificare la composizione della giunta, prevedendo un secondo assessorato il cui nominativo possa essere indicato direttamente dal circolo locale.

La situazione è iniziata due settimane fa quando Bolandrini ha contattato la capogruppo dem di Treviglio, proponendole di assumere un posto in giunta per sostituire l’assessore ai Servizi sociali che intendeva lasciare l’incarico. La proposta ha generato tensioni all’interno del Partito Democratico, soprattutto perché il sindaco, che alle elezioni del 2021 era stato eletto con il sostegno del centrosinistra, lo scorso anno ha assunto il ruolo di consigliere provinciale per Forza Italia. Va sottolineato che il marito di Tura, il deputato Alessandro Sorte, è coordinatore lombardo proprio di Forza Italia.

Bolandrini, dichiarandosi un rappresentante civico, ha delegato a Tura il compito di ottenere il consenso dal partito, ma questa trattativa si è rivelata complicata sin dall’inizio. Il circolo di Caravaggio, da tempo in rapporti tesi con il sindaco, si è rifiutato di confermare una decisione già presa, trovando supporto dal segretario provinciale, a lui molto vicino. La situazione si è aggravata ulteriormente nel circolo di Treviglio, che ha messo Tura di fronte a un ultimatum: accettare significherebbe dimettersi da capogruppo.

In entrambe le sedi, Caravaggio e Treviglio, cresce il sospetto che Forza Italia, tramite Sorte, stia interferendo nelle decisioni interne al Partito Democratico, non solo per il cambio di casacca di Bolandrini, ma anche rispetto alla possibile nomina della moglie di Sorte nella giunta comunale.

La posizione della direzione provinciale e le implicazioni politiche

La direzione provinciale del Partito Democratico ribadisce che ogni decisione deve essere presa nei contesti locali, rispettando le autonomie dei circoli cittadini e la volontà degli iscritti. Si evidenzia come la gestione della questione sia fondamentale non solo per la coesione interna al partito, ma anche per evitare ulteriori spaccature che potrebbero influenzare negativamente le prossime tornate elettorali.

Il caso mette in luce le difficoltà di collaborazione tra esponenti di forze politiche differenti, che si trovano però a governare insieme o a ricoprire ruoli di rilievo nei medesimi territori. Questo intreccio politica-locale rischia di creare attriti e di complicare la normale attività amministrativa, richiedendo un dialogo più strutturato e trasparente fra le parti coinvolte.

Prospettive future e possibili soluzioni

Secondo quanto riferito, il sindaco Bolandrini sta considerando di apportare una nuova modifica alla composizione della giunta, offrendo al circolo di Caravaggio la possibilità di segnalare un proprio rappresentante. Questa decisione potrebbe essere una via per sanare le fratture create e per ristabilire un equilibrio all’interno della coalizione locale.

Resta cruciale la capacità del Partito Democratico locale di gestire al meglio questo momento, rafforzando la coesione interna e mantenendo saldi gli equilibri politici, nel rispetto delle istanze dei territori. Solo così sarà possibile garantire una governance efficace che non venga turbata da dinamiche di partito o da alleanze con soggetti politici esterni.

Il dibattito interno al Partito Democratico di Caravaggio ha suscitato un acceso confronto, in particolare riguardo alla candidatura autonoma avanzata da Bolandrini, vista come un’opportunità per rilanciare l’alleanza di centrosinistra in vista delle elezioni del 2027 e oltre. Questa iniziativa è stata però definita una «autonomina a pontiera», espressione critica avanzata dalla vicesegretaria provinciale Alessandra Bortolotti.

Di fronte a queste tensioni, la segreteria provinciale ha deciso di intervenire per riportare ordine, specificando che si tratta di una questione puramente locale. Nel frattempo, è cresciuto l’interesse da parte degli esponenti istituzionali, tra cui il sindaco di Bergamo Elena Carnevali, il consigliere regionale Davide Casati e il presidente della Provincia Pasquale Gandolfi. Questi ultimi hanno manifestato la volontà di mantenere un dialogo aperto con i rappresentanti di Forza Italia in vista del rinnovamento in via Tasso.

Pasquale Gandolfi ha promosso un incontro importante tra Giudici e Bolandrini, durato quasi due ore, conclusosi con l’accordo di organizzare una nuova riunione a Caravaggio con il circolo locale, per proseguire il confronto.

Discussione alla direzione provinciale e prospettive politiche

Il caso di Caravaggio è stato al centro anche della recente riunione della direzione provinciale del PD. Gandolfi ha espresso nuovamente preoccupazione riguardo al futuro della sede provinciale in via Tasso, tema che rimane prioritario per la leadership del partito.

L’ex segretario provinciale Gabriele Riva ha sottolineato la posizione del partito, senza pregiudizi verso una possibile alleanza con Forza Italia, ma ha ribadito che tale decisione spetta ai circoli locali coinvolti.

Parallelamente, Bolandrini ha lasciato intendere che potrebbe aumentare il numero degli assessori coinvolti nell’eventuale accordo politico, portandoli da uno a due. In pratica, il circolo locale potrebbe proporre un secondo rappresentante da affiancare a Tura, sostituendo un altro assessore attualmente in carica.

Questa ipotesi di rimpasto è stata discussa anche durante la seduta del consiglio comunale di Caravaggio, ma il sindaco ha presentato la necessità di mantenere un equilibrio di genere nella giunta come la motivazione principale per eventuali cambiamenti, sottolineando che ciò avverrebbe solo se la consigliera Tura dovesse rinunciare al proprio incarico.