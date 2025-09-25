BWH Hotels Italia & Malta accelera la sua crescita internazionale e cambia pelle, diventando BWH Hotels Italy & South-East Europe. L’azienda, leader dell’ospitalità italiana, assume la guida strategica e operativa di ben 13 nuovi mercati emergenti, portando a 15 il numero totale dei Paesi sotto la sua responsabilità. Un’operazione che consolida il successo del gruppo e ne amplifica la portata globale.

Un nuovo network di oltre 200 hotel e 415 milioni di euro di fatturato

Il nuovo assetto comprende aree diversificate per cultura e potenziale turistico. Ai mercati storici in Italia e Malta si aggiungono Albania, Grecia, Romania, Bulgaria, Montenegro, Serbia, Cipro, Macedonia del Nord e Armenia, considerati ad alto potenziale di sviluppo. Il network si arricchisce anche di Bosnia Erzegovina, Libano, Siria e Kosovo. Con questa espansione, alle 170 strutture già operative in Italia, si aggiungeranno 30 nuovi hotel, per un totale di oltre 200 alberghi gestiti. Le proiezioni di fatturato indicano un giro d’affari superiore a 415 milioni di euro. Il piano di sviluppo si concentrerà sui Paesi dove la crescita del turismo è sostenuta da politiche governative e investimenti significativi.

La guida strategica e le dichiarazioni dei vertici

L’operazione vede la conferma di Sara Digiesi, nella foto, nel ruolo di CEO di BWH Hotels Italy & South-East Europe. La manager ha commentato l’espansione sottolineando il valore strategico dell’iniziativa: “Questa espansione rappresenta per noi un’opportunità straordinaria e anche una grande responsabilità. Con BWH Hotels Italy & South-East Europe ci affermiamo come riferimento nell’ospitalità europea, portando il nostro know-how nella gestione di network e l’esperienza della ricettività italiana verso mercati in profonda trasformazione. Crediamo nel potenziale di questi territori e stiamo costruendo ponti culturali, commerciali e operativi, ampliando la nostra rete d’eccellenza e valorizzando al tempo stesso l’identità di ogni destinazione”.

Anche Larry Cuculic, Presidente e CEO global di BWH Hotels, ha espresso piena fiducia nel team italiano: “La crescita continua di BWH Hotels in Europa rappresenta un pilastro fondamentale della nostra strategia globale. La nomina di Sara e del suo team alla guida del Sud-Est Europa riflette la nostra fiducia nella loro capacità di coniugare visione strategica ed eccellenza operativa. Questa nuova struttura non solo rafforza la nostra presenza regionale, ma conferma al mondo che BWH Hotels è davvero un brand globale, in linea con le esigenze in continua evoluzione dei viaggiatori internazionali di oggi”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente Walter Marcheselli: “Sono orgoglioso e soddisfatto dell’organizzazione che oggi presiedo e della nuova era che si apre: il nuovo assetto è stato meritato con i successi raggiunti fino ad oggi e sostenuto dai soci albergatori italiani, sempre pronti ad affrontare nuovi sviluppi, consapevoli che le opportunità vanno ricercate anche in direzioni prima inesplorate. L’estensione dei territori di nostra competenza si è attuata grazie all’affidamento e all’accordo dei territori da parte di BWH Hotels International per preservare il valore e le competenze costruite in oltre 35 anni di attività dall’organizzazione acquisita con sede ad Atene”.

L’Italia alla guida dell’ospitalità emergente

Con la nuova configurazione, BWH Hotels Italy & South-East Europe si posiziona come motore di crescita e innovazione nei mercati emergenti. L’azienda, già parte di un network globale, si trasforma in un gruppo internazionale a pieno titolo, rafforzando la sua leadership italiana e portando l’eccellenza della ricettività “made in Italy” in nuovi e promettenti orizzonti.