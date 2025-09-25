Dopo più di cinque anni dedicati alla ricerca e allo sviluppo, Brembo ha ufficialmente iniziato a utilizzare una lega composta interamente da alluminio riciclato per la produzione delle proprie pinze freno di primo equipaggiamento. Questo rappresenta una tappa cruciale nel percorso di sostenibilità dell’azienda.

Il progetto, avviato nel 2020, mirava a migliorare l’impatto ambientale dei processi produttivi di Brembo. Il team di lavoro ha analizzato varie tipologie di alluminio disponibili sul mercato internazionale, con l’obiettivo di trovare una soluzione capace di mantenere le stesse prestazioni meccaniche e la stessa lavorabilità del materiale originale, ma con un significativo decremento delle emissioni di CO2.

Un’ulteriore priorità è stata assicurare la disponibilità della lega in tutte le aree geografiche in cui Brembo possiede i suoi stabilimenti produttivi, per una distribuzione globale uniforme della nuova tecnologia.

Dopo un’approfondita attività di scouting e numerosi test, Brembo ha individuato la soluzione più idonea: un alluminio composto al 100% da materiale riciclato. Grazie a questa lega, le emissioni di CO2 lungo l’intero ciclo di vita della pinza freno si riducono del 70% rispetto a quelle generate da una lega tradizionale.

Successivamente, l’azienda ha intrapreso un vasto progetto di riprogettazione e reindustrializzazione, progettato per consentire l’adozione della nuova lega su scala globale. Attualmente, Brembo ha cominciato a fornire uno dei suoi principali clienti con questo nuovo materiale, inaugurando una fase di transizione che coinvolgerà progressivamente tutti i mercati di riferimento.

Daniele Schillaci, amministratore delegato di Brembo, ha dichiarato:

“L’adozione dell’alluminio riciclato nella produzione delle nostre iconiche pinze dimostra il nostro impegno costante nell’innovazione per la sostenibilità.”