Le borse europee mostrano segni di debolezza mentre gli investitori attendono con interesse una serie di dati macroeconomici in arrivo dagli Stati Uniti. Nel frattempo, le critiche rivolte al presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, continuano ad arrivare dall’amministrazione statunitense. Il mercato è ora concentrato alla ricerca di segnali sulle prossime decisioni delle banche centrali, mentre i titoli di Stato registrano scambi poco movimentati.
Nel settore valutario, il dollaro rimane stabile rispetto alle principali valute, con l’euro che si attesta a 1,1737 sul biglietto verde.
L’indice Stoxx 600 perde lo 0,3%, con i mercati principali in calo: Parigi registra un -0,5%, penalizzata dal livello record del debito pubblico, mentre Francoforte scende dello 0,4%. Londra e Madrid mostrano variazioni minime rispettivamente dello -0,09% e dello -0,08%.
I listini principali sono influenzati negativamente dal settore farmaceutico, che cede lo 0,9%, mentre cresce l’attenzione verso le politiche commerciali degli Stati Uniti. Anche il comparto bancario soffre, con un calo dello 0,4%, mentre le assicurazioni restano praticamente stabili con un -0,06%.
In controtendenza il settore energetico, che guadagna lo 0,1% nonostante il prezzo del petrolio sia in calo: il WTI scende dello 0,8% a 64,46 dollari al barile, mentre il Brent si attesta a 68,80 dollari, con una perdita dello 0,7%. Bene invece il comparto automobilistico, che cresce dello 0,4%, sostenuto da Stellantis (+0,8%), Renault (+2,3%) e Porsche (+1%) dopo la pubblicazione dei dati sulle vendite in Europa.
Anche le utility registrano un aumento dello 0,4%, in linea con il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha toccato i 32,41 euro al megawattora, in crescita dell’1,6%.
Per quanto riguarda i titoli di Stato, lo spread tra BTP e Bund resta stabile a 82 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,56% e quello tedesco al 2,74%. Il tasso del OAT francese si muove anch’esso sullo stesso livello di quello italiano. L’oro mostra debolezza, attestandosi a 3.756 dollari l’oncia.