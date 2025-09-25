Le borse asiatiche mostrano segnali positivi, influenzate dalle prospettive di crescita degli Stati Uniti e dalle tensioni geopolitiche attuali. Sul mercato permane al centro dell’attenzione il dibattito sulle possibili riduzioni dei tassi di interesse, mentre gli investitori cercano indicazioni sulle strategie future delle banche centrali in tema di politica monetaria.

In rialzo la borsa di Tokyo (+0,27%). Nel mercato valutario, lo yen si attesta a 148,78 nei confronti del dollaro, evidenziando un ulteriore indebolimento nei confronti dell’euro, quotato a 174,74. Le contrattazioni in corso registrano performance positive anche per Hong Kong (+0,1%), Shanghai (+0,2%) e Shenzhen (+0,5%). Si mantiene sostanzialmente stabile Seul con un lieve -0,03%, mentre Mumbai mostra una debolezza con un calo dello 0,3%.

Dal punto di vista macroeconomico, dopo la diffusione dell’indice di fiducia dei consumatori in Germania, è atteso il bollettino economico della Banca Centrale Europea, che fornirà indicazioni importanti sulla situazione economica dell’area euro.

Negli Stati Uniti, invece, sono programmati i dati sul Prodotto Interno Lordo, la bilancia commerciale, le domande di sussidi di disoccupazione e le vendite di abitazioni, informazioni fondamentali per capire l’andamento dell’economia americana e le possibili decisioni della Federal Reserve.