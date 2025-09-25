Bending Spoons, la società tecnologica italiana con sede a Milano, si rende protagonista di una delle operazioni più importanti dell’anno nel panorama del tech globale. L’azienda ha infatti raggiunto un accordo per l’acquisizione di Vimeo Inc., una delle principali piattaforme video per le imprese a livello mondiale. Il valore complessivo della transazione ammonta a circa 1,38 miliardi di dollari.

I dettagli dell’operazione: premio del 91% per gli azionisti

L’accordo prevede che gli azionisti di Vimeo ricevano 7,85 dollari per ogni azione ordinaria posseduta. Questo prezzo rappresenta un premio significativo, pari al 91% rispetto alla media ponderata dei 60 giorni precedenti la chiusura del mercato del 9 settembre 2025. Una volta completata l’operazione, che si prevede avvenga entro la fine del 2025, Vimeo non sarà più quotata in borsa, segnando un nuovo capitolo nella sua storia.

Il ruolo degli advisor: l’expertise italiana al fianco di un colosso

L’operazione ha visto il coinvolgimento di un team di advisor di alto profilo. Dal lato finanziario, hanno operato J.P. Morgan e Wells Fargo come joint lead financial advisor, e BNP come financial advisor. La due diligence fiscale e finanziaria è stata curata da EY Advisory ed EY SLT. Per quanto riguarda i profili legali e di proprietà intellettuale in Italia, Trevisan & Cuonzo ha supportato il team di Latham & Watkins LLP, assistendo Bending Spoons.

La dichiarazione di Francesca Ferrero, partner di Trevisan & Cuonzo

“Siamo orgogliosi di aver supportato Latham & Watkins e il team legale interno di Bending Spoons in un’operazione di grande rilievo – ha dichiarato Francesca Ferrero, nella foto, partner di Trevisan & Cuonzo –. Il nostro contributo alla due diligence in ambito IP testimonia non solo la solidità della nostra expertise, ma anche il ruolo sempre più strategico degli asset immateriali nelle operazioni di M&A. Un contesto che conferma il posizionamento di Trevisan & Cuonzo come punto di riferimento nella consulenza legale in materia di proprietà intellettuale, con un focus crescente in ambito corporate e tecnologico.”